Meteo Toscana: domani nuovo peggioramento

La Toscana si prepara a un nuovo peggioramento, con nuvole in aumento e maltempo a partire dalle zone nord-occidentali. Il fine settimana sarà all’insegna della variabilità, con rovesci locali, schiarite e un progressivo calo delle temperature. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi fino al pomeriggio nuvolosità variabile tra le province di Firenze, Siena, Grosseto e Arezzo con possibili isolate piogge. In prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove.

Venti: fino a moderati da ovest, nord-ovest sulle zone costiere.

Mari: da molto mossi a mossi in attenuazione.

Temperature: massime stazionarie su valori gradevoli (20-22 °C in pianura).

Domani nuovo peggioramento con nubi in aumento nel corso della mattinata a partire dalle zone nord occidentali, fino a cielo nuvoloso; possibili piogge dalla tarda mattinata sulle zone nord-occidentali, in estensione alla resto della regione solo in tarda serata.

Venti: deboli-moderati di Libeccio con rinforzi sull’Arcipelago a nord dell’Elba.

Mari: fra mossi e molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Sabato 24 in mattinata nuvoloso con rovesci sulle zone settentrionali in esaurimento; nel pomeriggio poco nuvoloso ma con possibilità di locali e brevi rovesci sulle zone interne.

Venti: inizialmente moderati occidentali in rotazione a Maestrale; attenuazione nel pomeriggio.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo.

Domenica 25 sereno o poco nuvoloso ma con tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Venti: deboli variabili.

Mari: mossi sul settore settentrionale, poco mossi su quello meridionale.

Temperature: minime in sensibile calo, massime in lieve diminuzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.