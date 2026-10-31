Meteo Toscana: in arrivo le prime nevicate della stagione sull’Appennino

Sole e cieli in prevalenza sereni lasceranno spazio a un deciso peggioramento delle condizioni meteo in Toscana, con l’arrivo di aria fredda che porterà un sensibile calo delle temperature. Attese anche le prime nevicate della stagione sull’Appennino. Ecco le previsioni per i prossimi giorni. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso. Nuvolosità più consistente sui crinali e sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino.

Venti: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Mari: moderati nord orientali con rinforzi sui rilievi, costa e Arcipelago.

Temperature: stazionarie.

Domani nuvolosità variabile, più consistente in Appennino dove saranno possibili le prime deboli nevicate della stagione oltre i 1100-1200 metri di quota, in particolare su alto Casentino, Val Tiberina, dorsale Tosco-Emiliana e alto Mugello.

Venti: deboli-moderati da nord-est con forti raffiche.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Temperature: in sensibile diminuzione su valori ben al di sotto delle medie del periodo. Freddo in montagna con massime che difficilmente supereranno gli 0 °C a 1500 metri.

Lunedì 2 parzialmente nuvoloso o nuvoloso, maggiori addensamenti sulla dorsale appenninica e sulle zone interne con deboli precipitazioni, nevose oltre i 1200-1300 metri.

Venti: moderati orientali con forti raffiche.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: stazionarie su valori ben inferiori alle medie.

Martedì 3 parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle zone nord orientali della regione. Schiarite dal pomeriggio.

Venti: moderati da nord est.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo.

Temperature: in aumento, ma sempre su valori al di sotto delle medie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.