Meteo Toscana: instabilità nei prossimi giorni, venerdì nuovo peggioramento

In Toscana giornate caratterizzate da instabilità, piogge sparse e forti raffiche di vento, soprattutto lungo la costa e nelle zone montuose. Dopo una fase di maltempo, è attesa una temporanea fase più soleggiata, seguita da un nuovo peggioramento. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi in mattinata molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse. Tendenza a variabilità a partire dalla costa settentrionale. Nel pomeriggio ancora precipitazioni sulle zone interne e su quelle meridionali, anche a carattere temporalesco, con schiarite a partire dalla costa centro settentrionale.

Venti: forti di Libeccio fino a burrasca o burrasca forte su costa settentrionale, zone montuose e sottovento all’Appennino, moderati altrove con forti raffiche sull’Arcipelago meridionale.

Mari: fino ad agitati o molto agitati a nord dell’Elba. Molto mossi altrove.

Temperature: massime in calo.

Domani residui addensamenti nottetempo sulle zone più interne con isolati piovaschi in esaurimento; dalla mattina in prevalenza soleggiato.

Venti: fino a moderati di Maestrale.

Mari: molto mossi in attenuazione.

Temperature: in lieve calo le minime, pressoché stazionarie le massime.

Venerdì 23 nuovo modesto peggioramento con nubi in aumento nel corso della mattinata a partire dalle zone nord occidentali, fino a cielo nuvoloso; nella seconda parte della giornata precipitazioni sparse sulle zone centro settentrionali e isolate sul grossetano.

Venti: deboli-moderati di Libeccio con rinforzi sull’Arcipelago a nord dell’Elba.

Mari: tra mossi e molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Sabato 24 nuvoloso nottetempo e al mattino con residui piovaschi in esaurimento; pomeriggio poco nuvoloso o velato.

Venti: inizialmente moderati occidentali in rotazione a Maestrale; attenuazione nel pomeriggio.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo.

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