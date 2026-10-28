Meteo Toscana: locali addensamenti e banchi di nebbia nelle prime ore del giorno

Giornate all’insegna del tempo stabile in Toscana, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Non mancheranno locali addensamenti e qualche banco di nebbia nelle prime ore del giorno, mentre le temperature resteranno generalmente stazionarie, con un lieve calo delle massime nel fine settimana. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco nuvoloso per transito di nubi medio-alte, temporaneamente consistenti. Locali banchi di nebbia durante la notte e le prime ore della mattina sulle pianure interne.

Venti: deboli da nord est con locali rinforzi in Arcipelago e sulla costa meridionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli o moderati da nord est.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in lieve aumento.

Venerdì 30 sereno o poco nuvoloso con addensamenti sui versanti orientali dell’Appennino e tra le province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Venti: moderati da nord est con rinforzi sui rilievi, costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo sui settori meridionali.

Temperature: in calo le massime.

Sabato 31 sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti sull’Appennino orientale anche consistenti in mattinata, localmente e temporaneamente anche sulle province di Arezzo, parte di quella di Firenze, Siena e Grosseto.

Venti: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Mari: moderati nord orientali con rinforzi sui rilievi, costa e Arcipelago.

Temperature: stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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