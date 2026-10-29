Meteo Toscana: Novembre inizia con la neve sull’Appennino orientale

In Toscana giornate all’insegna del tempo stabile e del cielo prevalentemente sereno, con temperature in graduale calo nel fine settimana. A caratterizzare le prossime giornate saranno i venti di grecale, localmente intensi, e qualche addensamento nuvoloso lungo l’Appennino, dove non si escludono deboli precipitazioni e neve in quota da domenica sera. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli o moderati da nord est.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento.

Domani sereno o poco nuvoloso. Nubi basse sui crinali e sui versanti orientali dell’Appennino.

Venti: moderati da nord est con rinforzi sui rilievi, costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo sui settori meridionali.

Temperature: in calo le massime.

Sabato 31 sereno o poco nuvoloso. Nubi basse sui crinali e sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino dove saranno possibili locali pioviggini, più probabili nella prima parte della giornata.

Venti: moderati nord orientali con rinforzi sui rilievi, costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: stazionarie.

Domenica 1° novembre sereno o poco nuvoloso. Nubi basse sui crinali e sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino. Possibili precipitazioni in serata sull’Appennino orientale, nevose oltre 1100-1300 metri.

Venti: deboli-moderati da nord-est con forti raffiche.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Temperature: in diminuzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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