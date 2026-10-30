Meteo Toscana: Novembre porta le prime nevicate della stagione

La Toscana si prepara a un fine settimana all’insegna del tempo prevalentemente stabile, ma con temperature in calo e un clima sempre più freddo. Sulle zone appenniniche potrebbero inoltre fare la loro comparsa le prime deboli nevicate della stagione, mentre anche l’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da nuvolosità e valori termici inferiori alle medie del periodo. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso. Nubi basse sui crinali, sui versanti orientali dell’Appennino e nelle zone più interne.

Venti: moderati da nord est con rinforzi sui rilievi, costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo sui settori meridionali.

Temperature: massime in diminuzione.

Domani sereno o poco nuvoloso. Nubi basse sui crinali e sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino dove saranno possibili locali pioviggini, più probabili nella prima parte della giornata.

Venti: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Mari: moderati nord orientali con rinforzi sui rilievi, costa e Arcipelago.

Temperature: stazionarie.

Domenica 1° novembre nuvolosità variabile, più consistente sulla dorsale appenninica dove saranno possibili le prime deboli nevicate della stagione.

Venti: deboli-moderati da nord-est con forti raffiche.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Temperature: in diminuzione.

Lunedì 2 nuvoloso, maggiori addensamenti sulla dorsale appenninica e zone interne.

Venti: moderati orientali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: stazionarie su valori inferiori alle medie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.