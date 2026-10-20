Meteo Toscana: nuovo peggioramento in arrivo venerdì

In Toscana giorni caratterizzati da instabilità, con piogge, temporali e forti raffiche di vento. Dopo un iniziale aumento della nuvolosità, sono attese schiarite da domani pomeriggio, ma il tempo resterà variabile anche nei giorni successivi, con una possibile nuova perturbazione in arrivo venerdì. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi inizialmente poco nuvoloso salvo foschie e banchi di nebbia nell’interno; poi graduale aumento della nuvolosità a partire dalla costa, in particolare dal tardo pomeriggio con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in estensione a tutta la regione in tarda serata.

Venti: moderati-forti di Scirocco sull’Arcipelago e localmente sulla costa, tra deboli e moderati altrove.

Mari: mossi in aumento a molto mossi.

Temperature: pressoché stazionarie le minime; in lieve calo le massime.

Domani molto nuvoloso o coperto in mattinata con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco. Nel corso della mattina tendenza a variabilità a partire dalla costa. Nel pomeriggio ancora precipitazioni sulle zone appenniniche, mentre altrove si faranno strada ampie schiarite.

Venti: forti di Libeccio fino a burrasca o burrasca forte su costa settentrionale, zone montuose e sottovento all’Appennino, moderati altrove con forti raffiche sull’Arcipelago meridionale.

Mari: fino ad agitati o molto agitati a nord dell’Elba. Molto mossi altrove.

Temperature: minime in aumento e massime in calo.

Giovedì 22 fino al primo pomeriggio ancora possibili rovesci sparsi sulle zone interne, poi tendenza a miglioramento.

Venti: in mattinata ancora fino a forti di Libeccio sul litorale centrale, poi attenuazione.

Mari: molto mossi.

Temperature: in lieve calo le minime, pressoché stazionarie le massime.

Venerdì 23 possibile nuovo peggioramento con piogge sparse, più frequenti sul nord-ovest.

Venti: deboli-moderati di Libeccio con rinforzi sull’Arcipelago a nord dell’Elba.

Mari: tra mossi e molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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