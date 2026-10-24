Meteo Toscana: residui rovesci sulle zone interne in esaurimento

La Toscana vive giornate all’insegna della variabilità, con le ultime piogge in esaurimento e ampie schiarite in arrivo. Dopo un temporaneo calo termico, il tempo tenderà a migliorare nei primi giorni della prossima settimana, con prevalenza di sole e temperature in graduale ripresa. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi in nottata e nella prima parte della mattinata nuvoloso con residui rovesci sulle zone interne in esaurimento, a seguire generale rasserenamento. Nel pomeriggio modesti addensamenti in maremma ove non si escludono occasionali piovaschi.

Venti: inizialmente moderati-forti occidentali in rotazione a Maestrale.

Mari: molto mossi, in attenuazione in serata.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione sulle province meridionali. Calo termico in Appennino e in serata ovunque.

Domani sereno o poco nuvoloso con banchi di nebbia al mattino nei fondovalle interni. Dalla tarda mattina parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Non si escludono locali piogge.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi a sud ovest e a rinforzare a nord dell’Elba.

Mari: mossi o molto mossi sul settore settentrionale, poco mossi su quello meridionale.

Temperature: in diminuzione, più sensibile nei valori minimi.

Lunedì 26 parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino; poco nuvoloso per velature nella seconda parte della giornata.

Venti: venti deboli variabili.

Mari: da mossi a poco mossi.

Temperature: in aumento.

Martedì 27 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi

Temperature: massime in lieve aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.