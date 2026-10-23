Meteo Toscana: rovesci e temporali in arrivo nel pomeriggio

Nuvole in aumento, piogge e temporali in arrivo sulla Toscana, seguiti da un progressivo miglioramento nel corso del fine settimana. Le condizioni meteo saranno caratterizzate anche da venti in rinforzo e un calo delle temperature, prima di una nuova fase più stabile e mite. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nubi in aumento con prime piogge lungo la costa già in mattinata. Ulteriore aumento della copertura nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi sulle zone di nord ovest in estensione al resto della Toscana in serata.

Venti: deboli-moderati da Sud con rinforzi sull’Arcipelago a nord dell’Elba.

Mari: tra mossi e molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime in lieve diminuzione sulle province centro-settentrionali.

Domani in nottata e nella prima parte della mattinata nuvoloso con residui rovesci sulle zone interne in esaurimento, a seguire generale rasserenamento.

Venti: inizialmente moderati-forti occidentali in rotazione a Maestrale.

Mari: molto mossi, in attenuazione in serata.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione sulle province meridionali. Calo termico in Appennino e in serata ovunque.

Domenica 25 da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte a tratti compatte.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi a sud ovest e a rinforzare a nord dell’Elba.

Mari: mossi sul settore settentrionale, poco mossi su quello meridionale.

Temperature: in diminuzione, più sensibile nei valori minimi.

Lunedì 26 poco nuvoloso per velature.

Venti: venti deboli variabili.

Mari: da mossi a poco mossi.

Temperature: in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.