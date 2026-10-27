Meteo Toscana: stabilità, foschie e nebbia

In Toscana giornate all’insegna del tempo stabile, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi e poche variazioni sul fronte delle temperature. Non mancheranno foschie e nebbie locali nelle prime ore del mattino. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso, salvo locali foschie e nebbie su Valdarno Superiore e Mugello nelle prime ore del mattino. Qualche addensamento di tipo basso su Alto Mugello e sui versanti orientali dell’Appennino.

Venti: deboli da nord est.

Mari: poco mossi

Temperature: minime in calo su pianure e vallate, massime quasi stazionarie.

Domani poco nuvoloso per transito di velature.

Venti: deboli o moderati da nord est con locali rinforzi in Arcipelago e sulla costa meridionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime.

Giovedì 29 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli o moderati da nord est.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in aumento.

Venerdì 30 poco nuvoloso.

Venti: da deboli a moderati da nord est con rinforzi su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo sui settori meridionali.

Temperature: in calo le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.