Meteo Toscana: tempo in graduale miglioramento

Settimana all’insegna del tempo in graduale miglioramento in Toscana, con le ultime nubi e qualche possibile debole pioggia nelle ore notturne, seguite da ampie schiarite. Nei prossimi giorni prevarrà il sole, con temperature in lieve oscillazione. Ecco di seguito il bollettino completo del Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) con le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi parzialmente nuvoloso o nuvoloso nottetempo quando non si escludono residue deboli piogge sparse; sereno o poco nuvoloso per velature nella seconda parte della giornata.

Venti: venti deboli variabili.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: in aumento, sensibile nelle minime.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli da nord est.

Mari: poco mossi

Temperature: minime in calo su pianure e vallate, massime quasi stazionarie.

Mercoledì 28 poco nuvoloso per transito di velature.

Venti: deboli da nord est.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime.

Giovedì 29 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli o moderati da nord est.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in lieve aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.