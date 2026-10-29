Meteo USA, “la tempesta dell’election day’: piogge e forti temporali sulle Midterm, rischio venti distruttivi e tornado

Un cambiamento nei pattern meteorologici porterà piogge e temporali dal Sud-Ovest verso gli Stati Uniti centrali all’inizio della prossima settimana, complicando potenzialmente gli spostamenti verso i seggi in alcune zone nel giorno delle elezioni Midterm, martedì 3 novembre. Le precipitazioni, avvertono i meteorologi, interesseranno un’area compresa tra i Grandi Laghi, l’Upper Midwest e la costa occidentale del Golfo del Messico. Un pattern meteorologico stazionario ha garantito un lungo periodo di sole e pomeriggi caldi su gran parte della metà orientale del Paese. Queste condizioni persisteranno in alcune aree dell’Est durante il weekend di Halloween, prima che le perturbazioni provenienti dal Pacifico inizino a transitare con maggiore regolarità sugli Stati Uniti all’inizio della prossima settimana.

Inizialmente, un flusso di umidità tropicale – parzialmente associato a Vance, un ex uragano di grande intensità nel Pacifico orientale – si sposterà verso nord-est, dal Texas, nel corso del weekend e fino all’inizio della prossima settimana. Nel Sud, sono previsti temporali con rovesci intensi che, nel corso del fine settimana, si estenderanno verso il Sud-Est, per poi allontanarsi dalla costa atlantica meridionale entro martedì 3 novembre. Città come Atlanta, Charlotte e Miami potrebbero rimanere al riparo da piogge prolungate.

Rischio “Pineapple Express”

Più a ovest, l’umidità associata a Olana, nei pressi delle Hawaii, potrebbe raggiungere il Messico nordoccidentale e la California meridionale durante il weekend. Sebbene la bassa pressione legata a Olana sia destinata a dissolversi prima di allora, parte della sua umidità potrebbe alimentare un pennacchio che si estende dalle vicinanze delle Hawaii verso il Nord America. Se tale pennacchio dovesse evolvere in un “fiume atmosferico“, potrebbe essere classificato come un “Pineapple Express“. Si prevede che l’umidità proveniente dal Pacifico alimenterà una perturbazione in formazione nel Sud-Ovest verso la fine del weekend. Tale sistema porterà poi piogge e temporali sulle Grandi Pianure e nella Valle del Mississippi all’inizio della prossima settimana.

Nel giorno delle elezioni, sono previste piogge in alcune zone di Kansas, Nebraska, Wisconsin, Michigan e Ohio, il che potrebbe creare disagi agli elettori che si recano ai seggi o che attendono all’aperto. Tra le aree potenzialmente interessate figurano le zone metropolitane di Chicago, Detroit e Kansas City (Missouri). In alcune località si potrebbero verificare ore di pioggia costante, mentre in altre si registreranno solo uno o due rovesci.

Rischio fenomeni estremi il giorno delle elezioni

Più a sud, una massa d’aria calda e umida favorirà lo sviluppo di temporali nella giornata di martedì, estendendosi dalle coste del Texas e della Louisiana verso nord, interessando porzioni di Missouri, Illinois, Indiana e Kentucky. “Tra la tarda giornata di lunedì e quella di martedì, le regioni che vanno dal settore centro-meridionale delle Grandi Pianure fino alle zone centrale e meridionale della valle del Mississippi sono a rischio di fenomeni meteorologici estremi”, ha dichiarato Joe Lundberg, meteorologo senior di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. Le aree che, secondo le previsioni a lungo termine, potrebbero essere interessate da tali fenomeni includono Houston, Dallas e Oklahoma City.

Qualora le condizioni dovessero favorire un’estensione del maltempo, i temporali potrebbero generare raffiche di vento distruttive e blackout localizzati: lunedì sera in alcune zone di Kansas, Nebraska, Iowa, Texas e Oklahoma; martedì in Iowa, Illinois, Missouri, nel Kentucky occidentale, Arkansas, Tennessee, Mississippi e Louisiana. Sono previsti inoltre forti rovesci che potrebbero causare allagamenti stradali. Non si esclude la formazione di alcuni tornado, sebbene, con così largo anticipo, l’entità effettiva della minaccia rimanga ancora incerta, evidenziano gli esperti di AccuWeather.

Attese nevicate tra Colorado e Wyoming

L’interazione tra l’umidità proveniente dal Pacifico e masse d’aria più fredda potrebbe portare, tra domenica e martedì, a nevicate con accumuli in alcune aree del Colorado e del Wyoming, interessando potenzialmente anche zone al di sotto delle quote montuose più elevate. Denver rientra tra le località sotto osservazione. Per il giorno delle elezioni, a Los Angeles, Seattle e San Francisco sono invece previste condizioni meteorologiche asciutte.