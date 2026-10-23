Meteo Valle d’Aosta, la neve torna a La Thuile: fiocchi dai 1.400 metri di quota

La neve è tornata a imbiancare le montagne di La Thuile, dove le precipitazioni nevose sono in corso a partire dai 1.400 metri di quota. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche interessa in particolare il settore occidentale della Valle d’Aosta, investito da una perturbazione che sta portando aria fredda e umida sulla regione. La giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con precipitazioni inizialmente deboli e localmente moderate nel corso delle ore. I fenomeni potranno estendersi temporaneamente anche alla media valle e, in misura più limitata, alla bassa valle.

Il limite delle nevicate è previsto inizialmente tra i 1.400 e i 1.500 metri, con un possibile rialzo fino a 1.700 metri, prima di una nuova diminuzione in serata sul settore occidentale. Le temperature massime saranno in generale calo, mentre i venti da Nord/Ovest potranno soffiare moderati, localmente forti, favorendo condizioni di foehn nelle valli. Dalla metà del pomeriggio sono attese alcune schiarite, soprattutto nella valle centrale e sul settore sud-orientale. La perturbazione dovrebbe progressivamente allontanarsi nei prossimi giorni, lasciando spazio a un graduale miglioramento, pur con la possibilità di un nuovo passaggio perturbato domenica pomeriggio.

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