Meteo Veneto, Arpa: “Si avvicina nucleo ciclonico con aria fredda dall’Europa orientale”

Weekend all’insegna del tempo stabile in Veneto, con ampie schiarite e temperature in graduale diminuzione, soprattutto in montagna. La situazione è destinata a cambiare domenica, con l’arrivo di aria fredda dall’Europa orientale che potrebbe portare nuvole e qualche precipitazione sparsa. “Fino a sabato oscillazioni bariche poco significative, domenica si avvicina un nucleo ciclonico con aria fredda dall’Europa orientale; sul Veneto il periodo si caratterizza per ampi spazi di sereno salvo tratti di modesta variabilità con qualche possibile locale precipitazione, nel contesto di un graduale calo termico a partire dai monti“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo variabile, con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite; possibile qualche modesta precipitazione nel pomeriggio sulle zone montane centro-orientali e di sera sulla pianura a nord-est.

Domani cielo in prevalenza poco nuvoloso, con qualche modesto addensamento nelle ore più fredde e per il resto ampi spazi di sereno.

Precipitazioni. Assenti, salvo al più occasionali pioviggini nelle ore più fredde sulla zone costiere.

Temperature. Per le minime prevale un moderato aumento, salvo locali contenute controtendenze più che altro in montagna; per le massime diminuzioni in montagna, contenute variazioni di carattere locale nelle valli e sulla fascia pedemontana, aumenti altrove.

Venti. In quota, moderati dai quadranti settentrionali; nelle valli e sull’alta pianura, deboli con direzione variabile; su bassa pianura e costa in genere dai quadranti settentrionali, da deboli a localmente moderati per rinforzi da nord-est un po’ più significativi di sera sul litorale.

Mare. Da poco mosso a mosso.

Venerdì 30 cielo da sereno a temporaneamente poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Per le minime, contenute variazioni di carattere locale; massime in quota senza notevoli variazioni, altrove in diminuzione.

Venti. In quota, perlopiù moderati da nord-est; nelle valli e sulla fascia pedemontana, deboli con direzione variabile; altrove in prevalenza dai quadranti nord-orientali, moderati od occasionalmente tesi sulle zone costiere e deboli o a tratti moderati sull’entroterra.

Mare. Mosso.

Sabato 31 cielo da sereno a poco nuvoloso; variazioni termiche poco significative.

Domenica 1° novembre variabilità, con spazi di sereno alternati a nubi più frequenti sulle zone montane; divengono possibili a tratti un po’ di precipitazioni sparse, dapprima più che altro sulle zone montane e poi anche in pianura; limite delle eventuali nevicate dapprima un po’ sopra e poi un po’ sotto rispetto a quote dell’ordine dei 1500 m; calo termico sulle zone montane, attese altrove per le temperature minime contenute variazioni di carattere locale e per le massime diminuzioni al più localmente moderate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.