Meteo Veneto: domani nubi in aumento e brevi piogge

Dopo una giornata stabile e soleggiata, sul Veneto è atteso un temporaneo aumento della nuvolosità, con la possibilità di qualche debole pioggia in serata su alcune zone della pianura. Da giovedì il tempo tornerà progressivamente più stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e precipitazioni assenti almeno fino a sabato. “Pressione in calo. Mercoledì il Veneto sarà lambito dalla parte più meridionale di un’area ciclonica con nucleo attualmente tra Islanda e Gran Bretagna; in arrivo nuvole ma solo localmente qualche breve pioggia di sera. Giovedì pressione in aumento e da venerdì la circolazione tornerà pienamente anticiclonica, l’assenza di precipitazioni almeno fino a sabato sarà la caratteristica meteorologica saliente“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi precipitazioni assenti. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: in aumento leggero/moderato rispetto a lunedì; valori pomeridiani sopra la media in modo leggero/moderato, valori serali non distanti dalla media.

Domani nella prima metà di giornata da ovest nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto a tratti, con delle nebbie in pianura su Veronese e zone limitrofe fino al primo mattino. Nella seconda metà di giornata nuvoloso su costa e zone limitrofe mentre altrove da ovest nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche poco nuvoloso.

Precipitazioni. Di sera in pianura su Trevigiano e Alto Veneziano probabilità bassa (5-25%) per piogge modeste e brevi, per il resto assenti.

Temperature. In aumento di notte e in calo di giorno, con differenze leggere/moderate rispetto a martedì. Valori non distanti dalla media.

Venti. Deboli/moderati da nord-ovest.

Mare. Poco mosso.

Giovedì 29 sulla pianura nella prima metà di giornata parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno. Sui monti poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento sulla pianura e in calo sui monti, con differenze anche sensibili rispetto a mercoledì.

Venti. Sulla pianura da nord-est, da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana. Sui monti deboli/moderati da nord-ovest.

Mare. Mosso.

Venerdì 30 precipitazioni assenti. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo, eccetto alcuni aumenti notturni sulla pianura.

Sabato 31 precipitazioni assenti. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo.

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