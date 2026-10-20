Meteo Veneto: forte maltempo nelle prossime ore, attenzione domani

Il Veneto si prepara a una fase di maltempo tra stasera e domani, con piogge diffuse, localmente intense e abbondanti, soprattutto sulle zone montane e pedemontane. Attesi anche venti sostenuti e un successivo calo delle temperature, con una breve parentesi di tempo stabile prima di un nuovo peggioramento nel fine settimana. “Dalla serata di martedì e nel corso di mercoledì tempo perturbato con precipitazioni diffuse anche forti e abbondanti specie sulle zone montane e pedemontane; probabili locali rovesci e temporali sulle zone prealpine e in pianura. La fase più intensa è prevista per la prima parte di mercoledì. Attesi rinforzi di Scirocco sulle zone costiere e in quota sui versanti prealpini meridionali“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una depressione proveniente da nord-ovest porterà precipitazioni fino a giovedì mattina e specie mercoledì. Tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina fase anticiclonica, le temperature sotto la media saranno la caratteristica meteorologica saliente. Da venerdì pomeriggio pressione in calo per l’arrivo da nord-ovest di una nuova area ciclonica con varie precipitazioni nel corso di sabato“.

Oggi nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto più probabilmente verso sera, quando saranno maggiormente probabili piogge modeste/moderate in estensione da ovest a est. Temperature di pomeriggio in calo e di sera aumento, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì e valori sopra la media anche di molto.

Domani in prevalenza coperto, a tratti leggere/moderate diminuzioni della nuvolosità più probabilmente dal pomeriggio.

Precipitazioni. Andando dalla pianura meridionale alle zone pedemontane/montane probabilità da medio-alta (50-75%) per piogge discontinue/moderate ad alta (75-100%) per piogge frequenti/abbondanti, che interesseranno tutte le zone in particolare nella prima metà di giornata.

Temperature. Di notte in aumento e dal mattino in calo, con differenze anche sensibili rispetto a martedì e minime a tarda sera. Valori sopra la media, specie nelle ore notturne.

Venti. Sulla pianura: fino al mattino moderati/tesi, provenienti da sud-est ma con tendenza a disporsi da nord-est andando dalla costa alla pedemontana; dal pomeriggio deboli/moderati con direzione variabile. Sui monti moderati/tesi in quota e a tratti anche nelle valli, da sud.

Mare. Mosso.

Giovedì 22 nuvolosità in diminuzione da sud-ovest fino a cielo ovunque sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni. Di notte probabilità medio-alta (50-75%) per fenomeni modesti/moderati su gran parte delle zone, in esaurimento da sud-ovest e ovunque assenti dal pomeriggio. In montagna quota neve per la prima volta in questo autunno in discesa sotto i 2000 m, finanche a lambire i 1500 m sulle Dolomiti.

Temperature. In calo anche sensibile rispetto a mercoledì, con minime a tarda sera.

Venti. Sulla pianura moderati con direzione variabile. In montagna tesi/forti in quota e a tratti anche nelle valli, da nord-ovest.

Mare. Da mosso a poco mosso col passar delle ore.

Venerdì 23 col passar delle ore nuvolosità in aumento e verso sera alcune piogge. Temperature in calo, eccetto aumenti diurni sui monti.

Sabato 24 spesso nuvoloso, piovoso e sui monti nevoso sopra i 1600/1800 m, temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

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