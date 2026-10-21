Meteo Veneto: nelle prossime ore rovesci e temporali tra Prealpi e pianura

In Veneto fase di tempo variabile, con nuvole, piogge sparse e possibili temporali, accompagnati da un graduale calo delle temperature. Il maltempo proseguirà anche nei prossimi giorni, con schiarite alternate a nuove precipitazioni e nevicate in montagna a quote progressivamente più basse. “Nel pomeriggio/sera di mercoledì tempo a tratti instabile con precipitazioni sparse e intermittenti anche con rovesci e locali temporali tra Prealpi e pianura“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “La situazione è piuttosto dinamica, con una successione di saccature di origine atlantica che interessano l’Europa; sul Veneto ne consegue un periodo variabile o a tratti un po’ instabile, con fasi molto nuvolose e alcune precipitazioni, alternate a spazi di sereno; temperature perlopiù in calo“.

Oggi cielo molto nuvoloso, con copertura più insistente a nord e qualche maggior probabilità di schiarite a sud; alle nubi più compatte si associano varie fasi di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio; temperature minime raggiunte di sera, quando anche il limite delle nevicate si abbassa fino a quote dell’ordine dei 2000 m.

Domani un po’ di variabilità residua, con qualche temporaneo addensamento nuvoloso e spazi di sereno via via anche ampi.

Precipitazioni. Fino al primo mattino ad est sono probabili fenomeni da sparsi a locali, modesti salvo occasionali rovesci, con eventuali fiocchi di neve da quote dell’ordine dei 2000 m sulle Prealpi e un po’ più basse sulle Dolomiti; per il resto, precipitazioni assenti.

Temperature. Minime in diminuzione più sensibile sulle zone montane, raggiunte alla sera; massime perlopiù in diminuzione, salvo locali leggere controtenenze su zone montane e pedemontane.

Venti. In quota sulle Dolomiti da tesi a moderati nord-occidentali, sulle Prealpi moderati dai quadranti occidentali; altrove deboli con direzione variabile, a parte probabili episodi di Foehn nelle valli e localmente sulla fascia pedemontana all’inizio della giornata, nonchè varie fasi di moderato rinforzo dai quadranti nord-orientali sulla costa.

Mare. In prevalenza mosso, ma alla sera anche poco mosso.

Venerdì 23 cielo da poco nuvoloso nelle prime ore a molto nuvoloso verso fine giornata.

Precipitazioni. Fenomeni sparsi dal pomeriggio in poi, con possibili locali rovesci; limite delle nevicate sui 1500-1800 m, localmente anche un po’ più basso sulle Dolomiti.

Temperature. In moderata diminuzione, salvo leggere controtendenze in quota e localmente sul litorale meridionale.

Venti. In quota dai quadranti occidentali, sulle Dolomiti a tratti almeno localmente tesi specie fino a metà giornata e per il resto moderati; nelle valli e sull’alta pianura, deboli con direzione variabile; altrove in genere nord-orientali, a tratti deboli e più spesso moderati.

Mare. Fino al pomeriggio poco mosso, di sera mosso.

Sabato 24 tempo un po’ instabile, con addensamenti nuvolosi alternati a delle schiarite; fasi di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio specie ad est, con limite delle nevicate a circa 1500-1800 m sulle Prealpi e 1300-1600 m sulle Dolomiti; temperature generalmente in calo.

Domenica 25 variabilità, con nubi temporaneamente estese ma anche fasi di significative schiarite; possibile a tratti qualche modesta precipitazione più che altro sull’entroterra, con eventuali fiocchi di neve da quote dell’ordine de 2000 m sulle Prealpi e un po’ più basse sulle Dolomiti; temperature minime in lieve diminuzione, salvo qualche leggera controtendenza in montagna; per le temperature massime, contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti a nord-est e diminuzioni ad nord-ovest.

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