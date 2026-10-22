Meteo Veneto: nuova saccatura in arrivo da Ovest

In Veneto nuova fase di maltempo tra domani e sabato, con piogge diffuse, possibili rovesci e un calo delle temperature. Dopo un temporaneo miglioramento, da domenica tornerà a prevalere il sole, con condizioni più stabili e temperature in ripresa da lunedì. “La saccatura responsabile della fase instabile di mercoledì, si sposterà definitivamente verso est nel corso della giornata di giovedì, lasciando spazio ad un temporaneo aumento della pressione. Da venerdì una nuova saccatura giungerà da ovest e determinerà una nuova fase di tempo instabile, a tratti perturbato, fino a buona parte di sabato con calo termico e temperature massime un po’ inferiori alla media del periodo. Seguirà l’ingresso di un vasto promontorio anticiclonico che determinerà tempo in prevalenza stabile, salvo una possibile variabilità sui rilievi dolomitici domenica pomeriggio/sera, per l’ingresso di aria fredda a ridosso dell’arco alpino. Le temperature saranno in nuovo aumento da lunedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi iniziale residua nuvolosità irregolare verso est in attenuazione nel corso del pomeriggio, altrove sereno. Temperature massime in calo. In quota venti da nord inizialmente forti, associati a probabili episodi di Foehn nelle valli e localmente sulla fascia pedemontana, in attenuazione nel corso del pomeriggio. Sulla costa venti deboli/moderati sui settori costieri nord-orientali da nord-est, da ovest su quelli meridionali; nell’interno deboli variabili.

Domani da parzialmente nuvoloso a nuvoloso o molto nuvoloso nel corso della giornata.

Precipitazioni. Fino a buona parte del pomeriggio generalmente assenti o al più deboli locali sui rilievi, in seguito aumenterà la probabilità di precipitazioni a partire da ovest, in progressiva estensione verso est, fino ad avere piogge diffuse entro sera con qualche rovescio. A fine giornata probabile diradamento/esaurimento dei fenomeni a partire da ovest. Il limite delle nevicate sarà sui 1600-1800 m sulle Dolomiti, sulle cime più elevate sulle Prealpi.

Temperature. Minime in calo in pianura, stazionarie in montagna; massime in generale calo, salvo risultare stazionarie sulla pianura sud-orientale e sulla costa.

Venti. In quota tesi da sud-ovest. In pianura ventilazione variabile, debole/moderata, con tratti di Scirocco sulla costa centro-meridionale.

Mare. Poco mosso.

Sabato 24 tempo variabile, a tratti instabile, con addensamenti nuvolosi alternati a delle schiarite.

Precipitazioni. Fino a parte della mattinata saranno possibili fenomeni sparsi su Dolomiti, Prealpi centro-orientali e pianura nord/nord-orientale, altrove generalmente assenti. In seguito i fenomeni potranno interessare in maniera sparsa ed intermittente anche il resto della regione, con locali rovesci, occasionalmente temporaleschi. Verso sera tendenza ad esaurimento delle precipitazioni. Limite della neve a circa 1400-1700 m, localmente più in basso sulle Dolomiti in caso di forti rovesci.

Temperature. In generale diminuzione.

Venti. In quota moderati o a tratti tesi da nord. In pianura inizialmente variabili, poi ingresso e rinforzo dei venti da nord-est fino a risultare tesi/forti, con locali forti raffiche, su costa e pianura limitrofa, moderati nell’entroterra.

Mare. Moto ondoso in aumento nel corso della giornata fino a risultare mosso, a tratti anche molto mosso, nel pomeriggio.

Domenica 25 nuvolosità medio-alta renderà il cielo a tratti parzialmente nuvoloso, ma senza precipitazioni associate. Temperature minime senza notevoli variazioni; massime in ulteriore calo sui settori montani e occidentali della pianura, altrove stazionarie. Fino alle prime ore del mattino venti da nord-est moderati sulla costa, in successiva attenuazione, altrove variabili. In quota venti moderati/tesi dai quadranti occidentali.

Lunedì 26 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo tratti di nuvolosità medio-alta, nella seconda parte della giornata. Temperature minime senza variazione di rilievo, massime in ripresa. Venti in quota moderati da ovest/nordovest, in pianura deboli variabili.

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