Meteo Veneto: temperature in calo fino a domenica

Weekend all’insegna del tempo stabile in Veneto, con cieli in prevalenza sereni e precipitazioni pressoché assenti. Da domenica è atteso un aumento della nuvolosità per l’arrivo di aria fredda dall’Europa orientale, accompagnato da un ulteriore calo delle temperature. “Fino a sabato mattina oscillazioni bariche poco significative, domenica arriva un nucleo ciclonico con aria fredda dall’Est Europa che poi si porta sull’Italia meridionale; sul Veneto il periodo quindi si caratterizza dapprima per ampi spazi di sereno, infine per un discreto aumento della nuvolosità ma con poche precipitazioni; fino a domenica pomeriggio le temperature tendono a calare, per poi risalire“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte qualche temporaneo modesto addensamento; precipitazioni generalmente assenti, salvo al più occasionali deboli fenomeni; discreti rinforzi di vento da nord-est sulla costa di sera.

Domani cielo generalmente sereno, salvo possibilità di locali nebbie sulla bassa pianura nelle ore più fredde e occasionali nubi basse nelle valli prealpine fino al primo mattino.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stazionarie o un po’ in aumento a sud, in diminuzione al più moderata altrove; massime in contenuto calo soprattutto sulle zone pianeggianti.

Venti. In quota perlopiù moderati da nord-est, ma temporaneamente anche deboli; nelle valli e sulla fascia pedemontana, deboli con direzione variabile; altrove da nord-est, deboli sulle zone più interne, almeno a tratti moderati sulla bassa pianura e tesi sulla costa.

Mare. In genere mosso, al largo temporaneamente anche molto mosso.

Sabato 31 cielo da sereno a poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Un po’ in diminuzione, salvo occasionali lievi controtendenze delle minime su Prealpi e alta pianura.

Venti. In quota da moderati a tesi, dai quadranti nord-orientali; nelle valli e sull’alta pianura, deboli con direzione variabile; sulla bassa pianura dai quadranti nord-orientali, deboli sulle zone più interne, da tesi a moderati sulla costa e da moderati a deboli altrove.

Mare. In genere mosso, al largo fino al mattino anche molto mosso.

Domenica 1° novembre modesta variabilità, con spazi di sereno più ampi fino alle ore centrali e addensamenti più estesi di sera; possibile qualche temporanea debole precipitazione, con eventuale nevischio da quote dell’ordine dei 1500 m o un po’ inferiori sulle Dolomiti; per le temperature prevale una diminuzione, specie riguardo alle massime in montagna.

Lunedì 2 cielo nuvoloso, in genere senza precipitazioni; temperature in discreto rialzo.

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