Meteo Veneto: temperature in calo nel weekend, neve dai 1200 metri

Dopo giornate caratterizzate da tempo stabile e temperature miti, il Veneto si prepara a un fine settimana più freddo e dinamico. L’arrivo di correnti nord-orientali porterà un calo termico, venti in rinforzo e un aumento della nuvolosità, con possibili precipitazioni sparse nella giornata di domenica e nevicate sulle zone montane a partire dai 1200-1400 metri. Da lunedì è atteso un graduale ritorno a condizioni più stabili. “Un nucleo depressionario interessa il centro-sud Italia, richiamando sulla nostra regione aria fresca dai quadranti orientali, ma con tempo che rimarrà in prevalenza stabile e ben soleggiato. Da sabato comincerà ad avvicinarsi da nord-est un secondo impulso di aria fredda, che transiterà sul nord Italia domenica. Il tempo sarà inizialmente ancora stabile mentre diverrà variabile domenica, con qualche precipitazione sparsa, nevosa fino a quote intorno ai 1200/1400m, e rinforzo dei venti dai quadranti orientali a tutte le quote. In seguito la depressione si allontanerà, riportando condizioni di maggiore stabilità seppur con presenza di nuvolosità anche estesa. Le temperature caleranno nel fine settimana, con valori un po’ inferiori alla media del periodo, per poi riprendersi già da lunedì a partire dalle zone montane“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per qualche annuvolamento sui rilievi e sui settori orientali della pianura, specie verso fine giornata. Temperature massime senza notevoli variazioni. Venti in quota moderati da nord-est; sulla costa Bora moderata/tesa, con locali rinforzi, specie sui settori meridionali, nell’entroterra deboli dai quadranti orientali.

Domani sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità sui settori montani, specie prealpini occidentali, e pedemontani verso fine giornata.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione; massime in calo in pianura, stazionarie sulle zone montane.

Venti. In quota da moderati a tesi, dai quadranti nord-orientali, da nord e in rinforzo in serata. In pianura dai quadranti orientali deboli nell’entroterra, moderati/tesi sulla costa.

Mare. Mosso sui settori costieri centro-meridionali, a tratti anche molto mosso; poco mosso, a tratti mosso, altrove.

Domenica 1 modesta variabilità, con nuvolosità irregolare, a tratti anche consistente, alternata a schiarite.

Precipitazioni. Già dalle prime ore saranno probabili precipitazioni sparse e discontinue, con probabili rovesci ed occasionali temporali in pianura, con eventuale nevischio intorno ai 1200-1400 m. Esaurimento dei fenomeni ovunque entro fine giornata.

Temperature. In generale diminuzione, con valori inferiori alla media del periodo.

Venti. In quota tesi/forti inizialmente da nord, poi da nord-est. Sulla costa e pianura limitrofa venti da nord-est tesi/forti, nell’entroterra deboli orientali.

Mare. Mosso, anche molto mosso sui settori costieri centro-meridionali, altrove poco mosso.

Lunedì 2 cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni generalmente assenti o al più deboli locali. Temperature in ripresa sulle zone montane, stazionarie in pianura. Venti in quota tesi/forti dai quadranti orientali. In pianura permane una ventilazione dai quadranti orientali, con venti ancora tesi/forti sulla costa, specie su quella centro-meridionale.

Martedì 3 nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni assenti e temperature in ripresa, salvo stazionarietà dei valori massimi sulle zone montane. Venti in quota deboli/moderati dai quadranti orientali; sulla costa permangono venti tesi da nord-est.

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