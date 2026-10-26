Meteo Veneto: tempo stabile e nebbia in pianura

L’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile in Veneto almeno fino a venerdì, con assenza di precipitazioni e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Attese temperature in graduale aumento nei prossimi giorni, mentre sulla pianura non mancheranno nebbie locali, soprattutto nelle ore più fredde. “Alta pressione almeno fino a venerdì, l’assenza di precipitazioni sarà la caratteristica meteorologica saliente“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi precipitazioni assenti. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in aumento leggero/moderato rispetto a domenica, sotto la media in modo leggero/moderato.

Domani sereno o poco nuvoloso. Sulla pianura fino al primo mattino nebbie locali.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento rispetto a lunedì, anche di molto fino al primo mattino e di sera. Valori notturni sotto la media in modo leggero/moderato, valori diurni non distanti dalla media.

Venti. Deboli/moderati da nord.

Mare. Poco mosso.

Mercoledì 28 nella prima metà di giornata da ovest nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto a tratti, con nebbie locali sulla pianura e nelle valli fino al primo mattino. Nella seconda metà di giornata sempre da ovest nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno, con nebbie locali sulla pianura di sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento nelle ore notturne e con andamento irregolare nelle ore diurne, con differenze leggere/moderate rispetto a martedì.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da nord-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

Giovedì 29 precipitazioni assenti. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Sulla pianura fino al primo mattino delle nebbie, specie a sud dell’asse Verona-Venezia. Temperature con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno.

Venerdì 30 precipitazioni assenti. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature con andamento irregolare di notte e in calo di giorno.

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