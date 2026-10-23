Meteo Veneto: veloce fronte freddo, pioggia e calo delle temperature

Un rapido passaggio perturbato porterà piogge e un brusco calo delle temperature sul Veneto tra oggi e sabato, con possibili nevicate sulle zone montane. Da domenica è atteso un graduale miglioramento, con il ritorno del tempo stabile e temperature in progressiva ripresa all’inizio della prossima settimana. “Tra il pomeriggio di venerdì e la giornata di sabato, transiterà sul Veneto un veloce fronte freddo, che porterà sul Veneto delle precipitazioni e un deciso calo delle temperature. Da domenica si riaffermerà un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale e il tempo ritornerà ad essere stabile con cielo solo a tratti nuvoloso e temperature in ripresa“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi all’inizio cielo sereno o a tratti nuvoloso, poi, tra metà pomeriggio e la sera/notte, un impulso perturbato, spostandosi da ovest verso est porterà delle precipitazioni sparse o diffuse, modeste o a tratti a carattere di rovescio; limite della neve intorno a 1700-1900 m o un po’ più basso sulle Dolomiti. Entro fine giornata fenomeni in diradamento/esaurimento a partire dalle zone occidentali. Temperature in calo rispetto a giovedì. Venti in quota moderati da sud-ovest, in pianura da deboli a moderati per lo più da nord-est, salvo sulla costa meridionale, dove a tratti soffieranno da sud-est.

Domani nuvolosità variabile, più presente nella prima metà di giornata, alternata a crescenti schiarite, salvo probabili annuvolamenti cumuliformi nel corso del pomeriggio. Nelle ore più fredde probabili anche foschie o nebbie sulla pianura interna.

Precipitazioni. Probabilità al più medio-bassa (25-50%) di precipitazioni locali o sparse. Più che altro potranno aversi residui fenomeni specie sulle zone orientali nella pima metà di giornata e locali episodi di instabilità nel pomeriggio. Limite della neve intorno a 1700-1900 m o un po’ più basso sulle Dolomiti.

Temperature. In diminuzione.

Venti. In quota, moderati da nord-ovest; nelle valli variabili. In pianura, fino al mattino deboli o moderati occidentali; in seguito nord-orientali moderati/tesi nelle ore centrali, da deboli sull’entroterra a moderati lungo la costa nel resto della giornata.

Mare. Poco mosso o a tratti mosso.

Domenica 25 cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte con tendenza alla diminuzione della nuvolosità nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, al più non esclusa qualche debolissima precipitazione in montagna nella prima parte della giornata.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in locale lieve diminuzione in pianura specie nei valori minimi.

Venti. In quota moderati o tesi dai settori occidentali; altrove variabili.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo nella seconda metà di giornata.

Lunedì 26 cielo sereno o poco nuvoloso per velature, con possibili foschie o locali nebbie sulla pianura sud-orientale nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Temperature in ripresa nei valori massimi.

Martedì 27 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Precipitazioni assenti. Temperature in ripresa.

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