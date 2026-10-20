Milano, il Politecnico inaugura il nuovo Aerospace Building: laboratori e ricerca aerospaziale

Il Politecnico di Milano si prepara a inaugurare il nuovo Aerospace Building, una struttura dedicata alle attività del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali. L’appuntamento è fissato per lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 15:00, presso il Campus Bovisa La Masa, in via La Masa 34 a Milano. L’iniziativa sarà l’occasione per presentare il nuovo edificio e il progetto AEROSS, al centro di un approfondimento sulle nuove capacità per la ricerca aeronautica e spaziale. Il programma prevede la partecipazione dei vertici dell’ateneo e delle istituzioni cittadine, una presentazione dedicata alle attività di ricerca, una tavola rotonda e, nella parte conclusiva del pomeriggio, una visita ai laboratori.

Aerospace Building, il nuovo edificio del Politecnico di Milano dedicato all’aerospazio

L’inaugurazione dell’Aerospace Building rappresenta un appuntamento significativo per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano, che sarà protagonista della presentazione delle nuove capacità di ricerca legate ai settori dell’aeronautica e dello spazio. La cerimonia si svolgerà nel Campus Bovisa La Masa, una delle sedi dell’ateneo milanese. Il momento centrale dell’iniziativa sarà dedicato alla presentazione del progetto intitolato “Aerospace Building e AEROSS: nuove capacità per la ricerca aeronautica e spaziale”, attraverso il quale verranno illustrate le caratteristiche dell’iniziativa e il suo rapporto con le attività scientifiche del Dipartimento.

Il 26 ottobre il taglio del nastro con Donatella Sciuto, Marco Lovera e Anna Scavuzzo

La giornata inaugurale prenderà il via alle ore 15:00 con il tradizionale taglio del nastro, alla presenza di Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano, Marco Lovera, Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali dell’ateneo, e Anna Scavuzzo, Vice Sindaca del Comune di Milano. La partecipazione dei rappresentanti accademici e dell’amministrazione cittadina accompagnerà l’apertura ufficiale della nuova struttura, dando avvio al programma di incontri e approfondimenti previsto per il pomeriggio. Alle ore 15:10 seguiranno gli interventi istituzionali, affidati al Rettore Donatella Sciuto e al Vice Sindaco Anna Scavuzzo.

Aerospace Building e AEROSS: la presentazione delle nuove capacità di ricerca aeronautica e spaziale

Alle ore 15:30 l’attenzione si concentrerà sulla presentazione del progetto Aerospace Building e AEROSS, uno dei momenti principali dell’inaugurazione. A illustrare il progetto sarà Marco Lovera, Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano, con un intervento dedicato al tema “Aerospace Building e AEROSS: nuove capacità per la ricerca aeronautica e spaziale”. La presentazione costituirà il momento specificamente dedicato alla dimensione scientifica del nuovo edificio e al progetto AEROSS, con un approfondimento sulle capacità di ricerca aeronautica e spaziale richiamate nel titolo dell’intervento.

Ricerca aerospaziale, tavola rotonda moderata da Giovanni Caprara

Il programma proseguirà alle ore 15:50 con una tavola rotonda moderata da Giovanni Caprara. L’incontro si inserisce nella giornata dedicata all’inaugurazione dell’Aerospace Building e alla presentazione delle attività collegate al nuovo progetto, affiancando gli interventi istituzionali e la sessione di approfondimento scientifico. La parte conclusiva dell’iniziativa sarà dedicata alla visita ai laboratori, prevista a partire dalle ore 17:00. La visita consentirà di conoscere da vicino gli spazi laboratoriali inseriti nel programma dell’inaugurazione, completando il percorso della giornata dopo la presentazione del progetto e la tavola rotonda. L’appuntamento del 26 ottobre 2026 riunirà così, presso il Politecnico di Milano, Campus Bovisa La Masa, in via La Masa 34, i momenti istituzionali dell’apertura ufficiale, la presentazione delle nuove capacità per la ricerca aeronautica e spaziale e l’accesso ai laboratori del nuovo Aerospace Building.