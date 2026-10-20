Milazzo, arriva la Nave Scuola Palinuro della Marina Militare: cinque giorni di visite gratuite a bordo

La Nave Scuola Palinuro della Marina Militare fa tappa a Milazzo. L’unità navale arriverà nel porto della città siciliana mercoledì 21 ottobre e resterà ormeggiata fino a lunedì 26 ottobre. Durante la sosta sarà possibile salire a bordo e visitare la nave in cinque giornate, da mercoledì 21 a domenica 25 ottobre, secondo il calendario di apertura al pubblico predisposto per l’occasione. La presenza della Nave Palinuro nel porto di Milazzo rappresenta un appuntamento di particolare interesse, con la possibilità di conoscere da vicino una delle unità della flotta della Marina Militare italiana. Le visite saranno distribuite tra pomeriggi e, nel fine settimana, anche nelle ore del mattino.

Nave Palinuro a Milazzo: quando arriva e fino a quando resterà in porto

L’arrivo della Nave Scuola Palinuro è previsto per mercoledì 21 ottobre. L’unità della Marina Militare rimarrà nel porto di Milazzo fino a lunedì 26 ottobre, mentre il programma delle visite alla popolazione si concluderà domenica 25 ottobre. La sosta consentirà di accedere alla nave secondo specifiche fasce orarie, con un calendario che prevede aperture pomeridiane nei giorni feriali e una doppia possibilità di visita nelle giornate di sabato e domenica.

Visite alla Nave Palinuro: tutti gli orari dal 21 al 25 ottobre

Il programma delle visite a bordo della Nave Palinuro prenderà il via mercoledì 21 ottobre, con apertura al pubblico dalle 15:00 alle 19:00. Lo stesso orario sarà osservato anche giovedì 22 ottobre e venerdì 23 ottobre, quando sarà possibile visitare l’unità nel corso del pomeriggio. Nel fine settimana le fasce di apertura saranno ampliate. Sabato 24 ottobre la nave sarà visitabile dalle 10:00 alle 12:00 e nuovamente dalle 15:00 alle 19:00, consentendo l’accesso sia durante la mattinata sia nel pomeriggio. Identico programma per domenica 25 ottobre, ultima giornata prevista per le visite: la Nave Palinuro sarà aperta dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

La Marina Militare apre la Nave Scuola Palinuro alla popolazione

La tappa di Milazzo si inserisce nelle attività della Marina Militare che prevedono l’apertura al pubblico delle proprie unità navali durante le soste nei porti. Per cinque giorni, la Nave Scuola Palinuro sarà dunque al centro di un appuntamento dedicato alla conoscenza diretta dell’unità e della realtà navale militare italiana. La nave resterà ormeggiata a Milazzo fino al 26 ottobre, un giorno dopo la conclusione del calendario delle visite, fissata per domenica 25 ottobre. Ulteriori informazioni sull’unità navale sono disponibili nella pagina ufficiale della Nave Scuola Palinuro sul sito della Marina Militare.