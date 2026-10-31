Monfalcone, incendio in un appartamento a Marina Julia: intervento dei vigili del fuoco

Momenti di paura a Marina Julia, a Monfalcone, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al secondo piano di un palazzo di sei piani. Il rogo ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Gorizia, impegnati nelle operazioni di spegnimento e soccorso dalle 13. Il bilancio dell’intervento è di quattro persone tratte in salvo, tra cui una donna con disabilità che si trovava nell’abitazione direttamente interessata dalle fiamme. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate a causa della presenza di persone all’interno degli appartamenti coinvolti. I pompieri hanno utilizzato l’autoscala per raggiungere una finestra dell’abitazione in fiamme e riuscire a intervenire dall’esterno, portando in salvo un uomo e una donna disabile. Successivamente, i soccorritori hanno raggiunto anche altre due persone rimaste intrappolate nell’appartamento al piano superiore.

Donna disabile e uomo salvati attraverso una finestra con l’autoscala

La fase più delicata dell’intervento ha riguardato il salvataggio di un uomo e di una donna disabile, entrambi presenti nell’appartamento al secondo piano mentre le fiamme erano in corso. Per raggiungere l’abitazione, i vigili del fuoco hanno impiegato l’autoscala, arrivando fino a una finestra dell’alloggio interessato dal rogo. Attraverso l’apertura, i soccorritori sono riusciti a entrare nell’appartamento e a raggiungere le due persone. L’intervento ha consentito di portare in salvo entrambi gli occupanti, evitando che rimanessero intrappolati nell’abitazione durante le operazioni di spegnimento. Il ricorso all’autoscala ha permesso alle squadre di intervenire direttamente dall’esterno dello stabile, raggiungendo un punto di accesso utile per evacuare le persone presenti nell’appartamento. Particolare attenzione è stata necessaria per il soccorso della donna disabile, che si trovava in una situazione di difficoltà a causa dell’incendio.

Altre due persone intrappolate nell’appartamento al piano superiore

Le operazioni di salvataggio non si sono limitate agli occupanti dell’abitazione in cui erano divampate le fiamme. I vigili del fuoco hanno infatti individuato altre due persone intrappolate nell’appartamento al piano superiore, intervenendo anche per consentire loro di uscire dall’edificio in sicurezza. Anche queste due persone sono state raggiunte e portate in salvo dalle squadre di soccorso. Il bilancio complessivo dell’intervento è quindi di quattro persone evacuate dai vigili del fuoco: l’uomo e la donna disabile che si trovavano nell’appartamento al secondo piano e le altre due persone bloccate nell’abitazione sovrastante. Il salvataggio di tutti gli occupanti ha rappresentato il passaggio centrale delle operazioni, mentre i pompieri proseguivano contemporaneamente le attività necessarie per affrontare l’incendio e mettere sotto controllo la situazione all’interno del palazzo.