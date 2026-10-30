Nebbia a Milano, l’anticiclone intrappola la Pianura Padana: inversioni termiche in attesa del freddo in arrivo | FOTO

Milano continua a fare i conti con il volto più grigio dell’autunno padano. Anche oggi il capoluogo lombardo si è svegliato frequentemente avvolto da foschie e banchi di nebbia, in un contesto meteorologico dominato dalla stabilità atmosferica e dalla presenza di un vasto campo anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale. Una situazione tipica della stagione autunnale, quando l’assenza di ventilazione significativa e il ristagno dell’umidità nei bassi strati favoriscono la formazione di nebbie anche persistenti sulla Pianura Padana.

Il fenomeno è particolarmente evidente nelle ore notturne e al primo mattino, quando il raffreddamento del terreno favorisce la condensazione del vapore acqueo presente nell’aria. Con il passare delle ore, il progressivo riscaldamento e l’eventuale aumento della ventilazione possono favorire il sollevamento e il diradamento della coltre nebbiosa, lasciando spazio a schiarite e a un graduale aumento delle temperature. Il quadro termico resta comunque caratterizzato da una marcata differenza tra le ore più fredde della giornata e quelle centrali. Le temperature minime si mantengono su valori autunnali, mentre nelle ore diurne, soprattutto quando la nebbia si dissolve, i termometri possono raggiungere valori decisamente più elevati.

Inversione termica, il meccanismo che intrappola il freddo sulla Pianura Padana

Alla base della frequente formazione delle nebbia in Lombardia c’è un fenomeno meteorologico ben preciso: l’inversione termica. In condizioni atmosferiche normali, la temperatura diminuisce progressivamente con l’aumentare della quota. Durante le fasi anticicloniche autunnali e invernali, tuttavia, questo andamento può invertirsi. L’aria più fredda e densa tende infatti ad accumularsi nei bassi strati, a contatto con il terreno, mentre a quote superiori si trova uno strato d’aria relativamente più mite. Questo fenomeno è particolarmente frequente sulla Pianura Padana, una vasta area geografica circondata dalle Alpi e dagli Appennini, dove la conformazione del territorio favorisce il ristagno delle masse d’aria e limita il ricambio atmosferico.

La presenza dell’alta pressione contribuisce ulteriormente a consolidare queste condizioni. I moti discendenti tipici delle strutture anticicloniche e la ventilazione debole ostacolano il rimescolamento verticale dell’atmosfera, favorendo l’accumulo di umidità, particolato e altri inquinanti nei bassi strati. Durante la notte, il terreno perde calore per irraggiamento e raffredda l’aria immediatamente sovrastante. Quando l’umidità raggiunge il punto di rugiada, il vapore acqueo condensa in minuscole goccioline sospese nell’atmosfera, dando origine alla nebbia. La situazione può protrarsi per diverse ore, soprattutto quando mancano vento e sufficiente riscaldamento solare.

Nebbia e temperature, perché le giornate possono essere più fredde

La nebbia influenza sensibilmente l’andamento delle temperature, modificando il bilancio energetico tra superficie terrestre e atmosfera. Durante il giorno, la presenza di una coltre nebbiosa particolarmente compatta limita la quantità di radiazione solare che raggiunge il terreno. Il risultato è un riscaldamento più lento ed efficace soltanto in parte, con temperature massime che possono rimanere sensibilmente inferiori rispetto a quelle registrate nelle località dove il sole riesce a splendere liberamente.

È il classico scenario del freddo umido padano: anche in presenza di valori termici non particolarmente bassi, la combinazione tra elevata umidità, scarsa radiazione solare e aria stagnante può accentuare la sensazione di freddo. Durante la notte, invece, la nebbia può esercitare un effetto parzialmente protettivo nei confronti della dispersione del calore terrestre. Le goccioline d’acqua assorbono parte della radiazione infrarossa emessa dal suolo e ne restituiscono una quota verso il basso, limitando il raffreddamento degli strati atmosferici più vicini alla superficie. Questo meccanismo può contribuire a mantenere le temperature minime leggermente più elevate rispetto a quelle che si registrerebbero in condizioni di cielo completamente sereno. L’effetto complessivo dipende comunque dalla durata e dalla densità della nebbia, oltre che dalle caratteristiche della massa d’aria presente. Quando il banco nebbioso persiste anche durante le ore centrali, l’escursione termica giornaliera tende a ridursi sensibilmente.

Il cambiamento atteso domenica 1° novembre: aria polare verso l’Europa centro-orientale

La situazione meteorologica è destinata a cambiare nel corso del weekend. Secondo il quadro previsionale riportato da ARPA Lombardia, la presenza di un blocco anticiclonico sulle Isole Britanniche favorirà la discesa di una massa d’aria molto fredda di origine polare verso l’Europa centro-orientale, con possibili ripercussioni anche sulla Lombardia. Domani, sabato 31 ottobre, si assisterà a un aumento degli annuvolamenti e a un rinforzo della ventilazione sui rilievi di confine, ma senza cambiamenti sostanziali del quadro meteorologico regionale. La giornata da seguire con maggiore attenzione sarà quella di domenica 1° novembre. Aumenterà la probabilità di precipitazioni, anche a carattere temporalesco, mentre i venti tenderanno a rinforzare. L’ingresso di aria più fredda determinerà inoltre un progressivo cambiamento delle condizioni atmosferiche, con temperature in diminuzione. La tendenza per i primi giorni di novembre indica la persistenza di condizioni atmosferiche più fredde rispetto a quelle attuali. La massa d’aria in arrivo sull’Europa centro-orientale potrebbe infatti determinare un ulteriore abbassamento delle temperature anche sulla Lombardia.

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