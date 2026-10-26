Neve e ghiaccio, prorogata fino al 28 ottobre la chiusura del Colle del Piccolo San Bernardo

Resta chiuso al traffico il Colle del Piccolo San Bernardo, al confine tra Italia e Francia. La riapertura, inizialmente prevista per le ore 11 di oggi, è stata rinviata a mercoledì 28 ottobre a causa delle persistenti precipitazioni nevose e della presenza di consistenti accumuli di neve compatta e ghiaccio lungo il tratto montano della strada statale 26 “della Valle d’Aosta” e sul proseguimento della viabilità in territorio francese. A comunicarlo è ANAS, che ha disposto la proroga della chiusura per consentire il completamento degli interventi di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il provvedimento, in vigore dalle ore 16 di venerdì 23 ottobre, riguarda gli ultimi 4 km della statale 26, dal bivio in località Les Suches, nel comune di La Thuile, fino al confine di Stato. Sul posto sono impegnati gli operatori per liberare la carreggiata dalla neve attraverso l’impiego di turbine fresaneve e per effettuare le operazioni di salatura del piano viabile, necessarie a contrastare la formazione di ghiaccio. La riapertura del valico internazionale, importante collegamento tra la Valle d’Aosta e la Francia, avverrà soltanto quando saranno ripristinate condizioni tali da garantire la piena sicurezza della circolazione.