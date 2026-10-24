Neve in Trentino, primo assaggio d’inverno: montagne imbiancate | FOTO

Il Trentino si è svegliato in questo fine settimana con i primi paesaggi imbiancati della stagione. Dal Passo Manghen allo Stelvio, dal Pordoi all’alta Val di Fassa, fino al gruppo del Brenta, la neve ha regalato uno scenario suggestivo a residenti e turisti. Le precipitazioni, inizialmente piovose, si sono trasformate in neve durante la notte alle quote superiori ai 2mila metri. Gli accumuli sono modesti, limitati a pochi centimetri, ma sufficienti a riaccendere l’ottimismo tra gli operatori degli impianti di risalita, che guardano con maggiore fiducia alla prossima stagione sciistica. Per la giornata di oggi è atteso un ulteriore calo delle temperature, mentre le previsioni indicano possibilità ormai residue di nuove precipitazioni nevose, in questo primo assaggio d’inverno.

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