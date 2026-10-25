Neve Piemonte, verso la chiusura invernale di alcune strade d’alta quota nel Torinese

Con l’approssimarsi della stagione invernale, la Città metropolitana di Torino ricorda le disposizioni relative alla circolazione stradale e alle limitazioni del traffico per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Definita la chiusura invernale delle strade in quota. Per le tratte ad alta quota maggiormente esposte a condizioni meteo avverse o al rischio valanghe, infatti, è precluso il transito per la stagione invernale. Le strade soggette a chiusura sono le seguenti:

Strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo chiusa dal km 57+200 al km 62+744, da Balme a Pian della Mussa, dal 30 ottobre al 30 aprile;

chiusa dal km 57+200 al km 62+744, da Balme a Pian della Mussa, dal 30 ottobre al 30 aprile; Strada Provinciale 32 della Valle di Viù chiusa dal km 32+500 al km 37+160 ad Usseglio, tra Margone e il Lago di Malciaussia, dal 15 ottobre al 30 aprile;

chiusa dal km 32+500 al km 37+160 ad Usseglio, tra Margone e il Lago di Malciaussia, dal 15 ottobre al 30 aprile; Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet chiusa dal km 6+700 al km 18+460 dal 15 ottobre al 15 maggio;

chiusa dal km 6+700 al km 18+460 dal 15 ottobre al 15 maggio; Strada Provinciale 169 della Val Germanasca chiusa dal km 22 al km 23 a Prali, dal 1° novembre al 30 aprile;

chiusa dal km 22 al km 23 a Prali, dal 1° novembre al 30 aprile; Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre chiusa dal km 3 al km 28+650 nei Comuni di Meana, Usseaux e Fenestrelle dal 1° novembre al 15 giugno;

chiusa dal km 3 al km 28+650 nei Comuni di Meana, Usseaux e Fenestrelle dal 1° novembre al 15 giugno; Strada Provinciale 173 del Colle dell’Assietta chiusa dal km 6+900 al km 35+090 nei territori dei Comuni di Exilles, Fenestrelle, Oulx, Pragelato, Sauze d’Oulx, Sestriere ed Usseaux, dal 1°novembre al 30 giugno;

chiusa dal km 6+900 al km 35+090 nei territori dei Comuni di Exilles, Fenestrelle, Oulx, Pragelato, Sauze d’Oulx, Sestriere ed Usseaux, dal 1°novembre al 30 giugno; Strada Provinciale 255 della Val Clarea chiusa dal km 1+700 al km 4+200 nel territorio di Giaglione, dal 1° novembre al 30 aprile;

chiusa dal km 1+700 al km 4+200 nel territorio di Giaglione, dal 1° novembre al 30 aprile; Strada Provinciale 256 del Rifugio Levi-Molinari chiusa dal km 4+100 al km 8 nei territori dei Comuni di Exilles e Salbertrand, dal 1° novembre al 30 aprile.

Obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo

Nell’ultima settimana di ottobre verrà emanata l’ufficiale ordinanza metropolitana che disciplina l’obbligo di dotazioni invernali. Intanto, l’ente metropolitano ricorda che il periodo generale va dal 15 novembre al 15 aprile, su gran parte della rete stradale di competenza. Per quanto riguarda le zone montane, in alcune strade provinciali situate in quota, l’obbligo scatta in anticipo, dall’1 novembre, ed è prolungato fino al 30 aprile. L’obbligo riguarda tutti i veicoli a motore. I mezzi devono essere muniti di pneumatici invernali idonei o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli (catene da neve) compatibili e omologati. Nel periodo in cui vige l’obbligo delle gomme o catene da neve, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade e comunque non nel corso di nevicate.