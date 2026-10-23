Neve sulle Alpi piemontesi: fiocchi oltre i 1.600 metri, imbiancato il Rifugio Gastaldi

La neve torna a imbiancare le montagne del Piemonte. Nella giornata di oggi, venerdì 23 ottobre, è in corso una nevicata al Rifugio Gastaldi, nelle alte Valli di Lanzo, mentre deboli precipitazioni nevose interessano le aree alpine di confine, soprattutto alle quote più elevate. Il passaggio di un veloce fronte nuvoloso proveniente da Ovest porterà condizioni di variabilità, con nevicate sparse generalmente oltre i 1.600-1.800 metri, in particolare tra il Monviso e il Verbano-Cusio-Ossola. I quantitativi previsti resteranno comunque modesti, mentre qualche breve piovasco potrà raggiungere anche i vicini settori pedemontani.

Il tempo è destinato a migliorare a partire dalla serata, quando i venti di Foehn si intensificheranno sulle Alpi e nelle valli. Nelle prime ore di sabato, il vento potrebbe estendersi temporaneamente anche alle pianure occidentali piemontesi. Una giornata dal sapore invernale in quota, dunque, ma con fenomeni limitati e un progressivo ritorno a condizioni più stabili.

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