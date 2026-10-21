Norovirus, allarme su un volo dalla Grecia alla Germania: passeggeri colpiti da malori, tre in ospedale

Momenti di preoccupazione a bordo di un volo Eurowings partito dall’isola di Rodi e diretto a Düsseldorf, in Germania, dove alcuni passeggeri hanno accusato improvvisi problemi gastrointestinali compatibili con un’infezione da norovirus. L’episodio si è verificato domenica sera e ha reso necessario l’intervento dei soccorsi sanitari all’arrivo nell’aeroporto tedesco. Tre passeggeri sono stati trasportati in ospedale, mentre gli altri 209 hanno potuto fare ritorno a casa senza manifestare problemi, secondo quanto riferito dalla compagnia aerea. L’accaduto ha riportato l’attenzione sul norovirus, un agente patogeno altamente contagioso responsabile di infezioni gastrointestinali che possono diffondersi rapidamente, soprattutto negli ambienti caratterizzati dalla presenza contemporanea di numerose persone. I sintomi accusati durante il viaggio hanno fatto ipotizzare un possibile coinvolgimento del virus, senza che le informazioni disponibili consentano di confermare l’origine dei malori.

Malori durante il volo da Rodi a Düsseldorf: richiesto un atterraggio prioritario

La situazione si è sviluppata mentre l’aereo della compagnia Eurowings stava completando il collegamento tra la località turistica greca di Rodi e l’aeroporto di Düsseldorf. Diversi passeggeri hanno iniziato ad accusare disturbi gastrointestinali, rendendo necessario l’intervento del personale di bordo. Di fronte ai malori, l’equipaggio ha richiesto un atterraggio prioritario presso lo scalo tedesco, in modo da consentire una rapida assistenza sanitaria alle persone coinvolte. È stato quindi richiesto l’intervento del team di soccorso medico dell’aeroporto, mobilitato per gestire l’emergenza all’arrivo dell’aeromobile. Al termine delle operazioni, tre persone sono state accompagnate in ospedale, mentre per gli altri 209 passeggeri non sono stati segnalati problemi tali da impedirne il rientro a casa. La ricostruzione è stata fornita dalla stessa Eurowings, che ha precisato l’esito dell’intervento sanitario.

Norovirus, il precedente sulla nave da crociera con oltre 120 persone coinvolte

L’episodio avvenuto sul volo diretto in Germania richiama un altro caso che aveva interessato il settore turistico durante il mese di luglio, quando un’infezione da norovirus aveva coinvolto oltre 120 persone a bordo di una nave da crociera. La vicenda aveva provocato una situazione di emergenza sanitaria a bordo, evidenziando la capacità del virus di diffondersi in contesti nei quali numerose persone condividono ambienti e servizi. Le navi da crociera e gli altri luoghi particolarmente affollati rappresentano infatti contesti nei quali le caratteristiche di trasmissione del norovirus possono favorire la comparsa di numerosi casi di gastroenterite. Il precedente di luglio torna così d’attualità dopo i malori registrati sul collegamento aereo tra Grecia e Germania, pur non essendo stato confermato che i due episodi abbiano la stessa origine.

Norovirus in Grecia, il precedente a Rodi con oltre 1.400 ricoveri

Particolare attenzione è rivolta alla provenienza del volo, decollato da Rodi, isola greca già interessata da una significativa emergenza legata ai disturbi gastrointestinali. Secondo quanto riportato dai media greci, nell’ottobre precedente oltre 1.400 persone erano state ricoverate nell’ospedale locale con sintomi gastrointestinali attribuiti al norovirus. Un numero particolarmente elevato, che aveva acceso l’attenzione sulla diffusione delle infezioni nell’isola. Il precedente assume rilievo anche alla luce della nuova vicenda che ha coinvolto il volo Eurowings. Tuttavia, la presenza di sintomi compatibili con il norovirus nei passeggeri provenienti da Rodi non permette, da sola, di stabilire un collegamento epidemiologico con i casi registrati sull’isola.

Quali sono i sintomi del norovirus: vomito e diarrea fino a tre giorni

Il norovirus è uno degli agenti responsabili delle gastroenteriti acute e si caratterizza per la sua elevata contagiosità. Tra le manifestazioni più comuni dell’infezione figurano vomito e diarrea, disturbi che possono presentarsi in maniera intensa e compromettere temporaneamente le normali condizioni di salute. Secondo le informazioni disponibili, i sintomi del norovirus possono durare fino a tre giorni, durante i quali la persona colpita può manifestare importanti problemi gastrointestinali. La presenza di questi disturbi, tuttavia, non equivale automaticamente a una diagnosi di infezione da norovirus. Vomito e diarrea possono infatti essere associati anche ad altre cause, motivo per cui i malori verificatisi durante il viaggio aereo vengono descritti come compatibili con il virus, senza attribuire loro un’origine definitivamente accertata.

Come si trasmette il norovirus e perché si diffonde negli ambienti affollati

Una delle principali caratteristiche del norovirus è la facilità con cui può propagarsi. Il contagio può verificarsi attraverso alimenti contaminati oppure mediante il contatto con superfici sulle quali è presente il virus. Queste modalità di trasmissione rendono particolarmente delicata la gestione delle infezioni negli ambienti affollati, dove la condivisione degli spazi può aumentare le occasioni di esposizione. La sua elevata contagiosità spiega l’attenzione che accompagna gli episodi di gastroenterite segnalati in strutture turistiche, mezzi di trasporto e altri luoghi frequentati da numerose persone. Il caso del volo Rodi-Düsseldorf si inserisce in questo quadro di attenzione sanitaria: un’emergenza gestita con la richiesta di atterraggio prioritario e l’intervento del personale medico aeroportuale, conclusa con il trasferimento in ospedale di tre passeggeri e il rientro a casa degli altri 209 viaggiatori.