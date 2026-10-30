Norvegia, 380 milioni per l’eolico offshore galleggiante: finanziati due progetti pilota

La Norvegia investe 380 milioni di euro nello sviluppo dell’eolico offshore galleggiante, destinando 3,94 miliardi di corone norvegesi a due progetti pilota che puntano a sperimentare nuove soluzioni tecnologiche per la produzione di energia rinnovabile in mare. Il finanziamento, assegnato attraverso Enova, l’agenzia governativa norvegese, rappresenta un intervento a sostegno dell’innovazione in un settore strategico per ampliare le possibilità di sfruttamento dell’energia eolica offshore. Le risorse sono state ripartite tra due società: Fortius Offshore Wind AS, che riceverà 2 miliardi di corone norvegesi, e Fram Wind Solutions, beneficiaria di un finanziamento pari a 1,94 miliardi di corone. Entrambi gli interventi rientrano in un programma sperimentale finalizzato a verificare le prestazioni di nuove tecnologie per l’eolico galleggiante e a favorirne lo sviluppo su scala più ampia. L’iniziativa si inserisce nel percorso di ricerca di soluzioni capaci di rendere maggiormente competitiva la produzione elettrica da impianti offshore, intervenendo in particolare sui costi di generazione. L’obiettivo è dimostrare la fattibilità e l’efficacia delle tecnologie sviluppate, creando le condizioni per una successiva diffusione più estesa di questa tipologia di impianti.

Due progetti pilota con turbine eoliche da 18,5 MW

I due progetti finanziati prevedono l’installazione, nell’arco dei prossimi cinque anni, di due grandi turbine eoliche offshore per ciascuna società, ognuna con una potenza di 18,5 megawatt. Complessivamente, saranno quindi quattro gli aerogeneratori coinvolti nelle sperimentazioni, con una capacità unitaria significativa per lo sviluppo delle tecnologie eoliche galleggianti. Fortius Offshore Wind AS e Fram Wind Solutions seguiranno percorsi progettuali distinti, sostenuti dai rispettivi finanziamenti pubblici, ma accomunati dalla medesima finalità: mettere alla prova soluzioni innovative per migliorare l’efficienza e la sostenibilità economica degli impianti installati in mare. La scelta di sostenere due iniziative parallele consente di concentrare le risorse su progetti sperimentali che hanno come elemento centrale la dimostrazione delle potenzialità delle nuove tecnologie. La fase di installazione e sperimentazione si svilupperà nei prossimi cinque anni, periodo nel quale le due società prevedono di realizzare le rispettive infrastrutture.

Produzione energetica prevista per 15.000 famiglie

Secondo le stime indicate per i due progetti, la capacità di produzione energetica annua complessiva sarà pari a 0,3 TWh. Si tratta di una quantità di elettricità equivalente al consumo annuale di circa 15.000 famiglie, un dato che evidenzia il contributo potenziale delle iniziative anche in termini di approvvigionamento energetico. La produzione prevista costituisce uno degli elementi centrali delle sperimentazioni, che non si limiteranno alla realizzazione delle infrastrutture, ma punteranno soprattutto a verificare le prestazioni delle tecnologie impiegate nella generazione di energia eolica offshore galleggiante. La dimensione dei progetti, insieme alla potenza delle turbine previste, permetterà di testare soluzioni tecnologiche su impianti di grande capacità. Un passaggio importante per valutare le possibilità di sviluppo di questa tecnologia e il suo potenziale contributo alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Ridurre i costi dell’eolico offshore galleggiante

Il principale obiettivo dei finanziamenti concessi da Enova è testare e dimostrare nuove tecnologie in grado di ridurre i costi di generazione dell’energia attraverso l’eolico offshore galleggiante. La riduzione dei costi rappresenta infatti un elemento fondamentale per favorire la competitività di questa soluzione e renderne possibile una diffusione più ampia. L’eolico galleggiante costituisce un ambito di sviluppo tecnologico nel quale la sperimentazione assume un ruolo centrale. I due progetti norvegesi sono stati selezionati proprio per verificare concretamente le potenzialità delle innovazioni proposte e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche legate alla produzione di elettricità in mare. Il sostegno pubblico punta dunque a favorire il passaggio dalla sperimentazione tecnologica a una maggiore maturità industriale, attraverso la realizzazione di impianti pilota e la verifica delle soluzioni adottate. La possibilità di contenere i costi di produzione potrebbe infatti incidere sulle prospettive di sviluppo del comparto, favorendo l’impiego dell’eolico offshore galleggiante in un numero crescente di progetti.

Enova: tecnologia e redditività per accelerare le rinnovabili

A sottolineare il valore strategico dell’iniziativa è la stessa Enova, che collega il successo delle sperimentazioni alla possibilità di accelerare la diffusione dell’energia rinnovabile attraverso nuove soluzioni tecnologiche. “Se si riuscisse a rendere la tecnologia eolica offshore sufficientemente redditizia – ha dichiarato Enova -, si compirebbe un passo importante verso una diffusione più rapida e su larga scala dell’energia rinnovabile”. Le parole dell’agenzia governativa evidenziano il ruolo della redditività economica come condizione essenziale per lo sviluppo dell’eolico offshore. La sfida non riguarda soltanto la realizzazione di turbine di grande potenza, ma anche la capacità di individuare tecnologie che consentano di produrre energia a costi più contenuti. Con i 3,94 miliardi di corone norvegesi assegnati a Fortius Offshore Wind AS e Fram Wind Solutions, la Norvegia sostiene quindi due iniziative che puntano a verificare sul campo le potenzialità dell’eolico galleggiante. I risultati delle sperimentazioni saranno determinanti per valutare il contributo delle nuove tecnologie alla riduzione dei costi e alle prospettive di crescita della produzione energetica rinnovabile offshore.