Nucleare, l’Italia accelera sulla ricerca: ENEA presenta a Roma i risultati del primo anno del PRN 2025-2028

La ricerca nucleare italiana si prepara a fare il punto sui progressi scientifici e tecnologici raggiunti nel primo anno di attuazione del Programma di Ricerca Nucleare (PRN) 2025-2028, il principale strumento nazionale di sostegno alla ricerca e all’innovazione nel settore. Lunedì 26 ottobre 2026, a Roma, ENEA presenterà i risultati delle attività sviluppate nell’ambito del programma, in occasione di un incontro dedicato al confronto tra istituzioni, mondo scientifico e industria. L’appuntamento si svolgerà dalle ore 14 alle 18 alla Centrale Montemartini, in via Ostiense 106, e rappresenterà un momento di approfondimento sul percorso intrapreso dall’Italia nei diversi ambiti della ricerca nucleare, con particolare attenzione ai progressi tecnico-scientifici e alle prospettive di consolidamento di una filiera nazionale. Il programma è realizzato da ENEA e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nell’ambito dell’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed ENEA. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività nazionali finalizzate a sostenere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze scientifiche e tecnologiche nel settore nucleare.

Fissione e fusione nucleare al centro delle attività di ricerca

Il PRN 2025-2028 si articola in quattro linee di attività che abbracciano differenti settori della ricerca: fissione nucleare, fusione nucleare, formazione e applicazioni non energetiche. Questi ambiti costituiscono l’ossatura del programma e saranno al centro della presentazione dei risultati relativi al primo anno di attuazione. La fissione nucleare riguarda i processi attraverso i quali nuclei atomici pesanti vengono suddivisi in nuclei più leggeri, liberando energia. Si tratta del principio fisico sul quale si basa la produzione di energia negli impianti nucleari a fissione. La fusione nucleare, invece, è il processo attraverso il quale nuclei atomici leggeri si combinano formando nuclei più pesanti, con liberazione di energia. È il fenomeno che alimenta il Sole e le altre stelle e costituisce uno dei grandi campi di ricerca scientifica e tecnologica a livello internazionale. La presenza di entrambe le linee all’interno del programma nazionale evidenzia l’ampiezza degli ambiti di indagine, che comprendono processi fisici differenti e richiedono specifiche competenze, infrastrutture scientifiche e attività di sviluppo tecnologico.

Formazione e applicazioni non energetiche: le altre due linee del programma

Accanto alla ricerca sulla fissione e sulla fusione, il Programma di Ricerca Nucleare dedica una linea di attività alla formazione, componente fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento delle competenze specialistiche necessarie a sostenere le attività scientifiche del settore. La formazione assume particolare importanza in un campo caratterizzato da conoscenze altamente specialistiche, nel quale la preparazione tecnica e scientifica costituisce un elemento essenziale per lo sviluppo delle attività di ricerca e innovazione. La quarta linea riguarda le applicazioni non energetiche delle tecnologie nucleari, un settore distinto dalla produzione di elettricità che comprende l’impiego delle conoscenze e delle tecniche nucleari per finalità differenti da quelle energetiche. L’articolazione del PRN consente quindi di affrontare la ricerca nucleare attraverso una prospettiva che non si limita ai processi di produzione dell’energia, ma comprende anche la valorizzazione delle competenze e delle applicazioni scientifiche in altri ambiti.

La collaborazione tra ENEA, CNR, istituzioni e industria

Uno degli obiettivi dell’incontro del 26 ottobre è rafforzare il dialogo tra istituzioni, ricerca e industria, favorendo il confronto sui progressi raggiunti e sulle prospettive delle attività previste dal programma. Il coinvolgimento di ENEA e CNR riunisce due importanti organismi del sistema nazionale della ricerca, chiamati a contribuire allo sviluppo delle attività nell’ambito dell’Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La giornata sarà dedicata non soltanto alla presentazione dei risultati tecnico-scientifici, ma anche all’approfondimento del rapporto tra i soggetti coinvolti nel settore, con l’obiettivo di consolidare una filiera nazionale della ricerca e dell’innovazione nucleare capace di contribuire alle future sfide del Paese. Il dialogo con il mondo industriale costituisce un elemento significativo di questo percorso, poiché permette di mettere in relazione le attività di ricerca con il contesto produttivo e tecnologico nazionale. La costruzione di una filiera richiede infatti il coinvolgimento di competenze differenti, dalla ricerca scientifica alla capacità di sviluppare soluzioni tecnologiche.

Il ministro Pichetto Fratin e il presidente ENEA Francesca Mariotti all’evento di Roma

All’incontro interverranno, tra gli altri, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il presidente ENEA, Francesca Mariotti. La partecipazione del ministro e della presidente dell’Agenzia conferisce all’appuntamento una rilevanza istituzionale, collegando la presentazione dei risultati scientifici al confronto sulle prospettive della ricerca nucleare italiana. Il primo anno di attuazione del PRN 2025-2028 rappresenta una tappa del percorso quadriennale previsto dal programma. La presentazione del 26 ottobre offrirà l’occasione per esaminare quanto realizzato nelle quattro linee di attività e approfondire il contributo della collaborazione tra ricerca pubblica, istituzioni e industria.

La Centrale Montemartini ospita la giornata dedicata alla ricerca nucleare

A fare da cornice all’iniziativa sarà la Centrale Montemartini di Roma, uno dei luoghi più rappresentativi della storia dell’energia elettrica nella Capitale. Situata in via Ostiense 106, la struttura fu il primo impianto pubblico romano destinato alla produzione di energia elettrica. Oggi la Centrale Montemartini è il secondo polo espositivo dei Musei Capitolini e custodisce un patrimonio nel quale convivono testimonianze della storia industriale e opere dell’antichità classica. All’interno degli spazi espositivi, infatti, turbine e motori dei primi del Novecento si affiancano alle sculture antiche, creando un particolare dialogo tra tecnologia, archeologia e storia della città. La scelta della sede assume un valore simbolico per una giornata dedicata al futuro della ricerca nucleare: un luogo nato per produrre elettricità e successivamente trasformato in spazio museale ospiterà il confronto sulle conoscenze scientifiche e sulle tecnologie energetiche. L’appuntamento di lunedì 26 ottobre, dalle 14 alle 18, segnerà così il momento di presentazione pubblica dei risultati del primo anno del Programma di Ricerca Nucleare 2025-2028, con l’obiettivo di approfondire i progressi conseguiti e rafforzare la collaborazione tra i soggetti impegnati nello sviluppo della ricerca nucleare italiana.