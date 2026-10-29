Nucleare, l’Italia guida la svolta europea con altri 14 Paesi: “deve essere riconosciuto come energia pulita”

Il nucleare deve essere riconosciuto esplicitamente come energia pulita nella legislazione europea che definirà il futuro energetico dell’Unione dopo il 2030. È questa la richiesta centrale avanzata dall’Alleanza nucleare europea, che riunisce 15 Stati membri dell’Ue, tra cui l’Italia, al termine della riunione tra i ministri dell’Energia svoltasi a margine del Consiglio Energia dell’Unione europea. Una posizione che punta a incidere direttamente sulle prossime scelte legislative e finanziarie di Bruxelles, attribuendo all’energia atomica un ruolo esplicito nella strategia europea per la decarbonizzazione, la sicurezza degli approvvigionamenti e la competitività economica. All’incontro ha partecipato anche il ministro italiano dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto-Fratin. La posizione condivisa dai quindici Paesi è stata illustrata in una nota diffusa dalla presidenza belga dell’Alleanza, che ha riferito gli esiti del confronto sul futuro quadro energetico europeo e sulle iniziative necessarie per valorizzare il contributo dell’energia nucleare. Al centro della discussione non soltanto il riconoscimento normativo dell’atomo, ma anche la possibilità di includerlo esplicitamente tra le priorità del prossimo bilancio pluriennale dell’Unione europea.

Nucleare energia pulita, la richiesta di Italia e altri 14 Paesi all’Unione europea

Il principale obiettivo dell’Alleanza nucleare è ottenere che la futura legislazione primaria europea per il periodo successivo al 2030 riconosca espressamente il nucleare come fonte di energia pulita. Si tratta di una richiesta che i Paesi aderenti considerano parte integrante del percorso di trasformazione del sistema energetico europeo, chiamato a conciliare la riduzione delle emissioni con la disponibilità di energia a costi sostenibili. I rappresentanti dei quindici Stati hanno accolto favorevolmente l’impostazione del futuro quadro energetico europeo post-2030, ritenendo importante che la politica dell’Unione sia allineata a quattro priorità strategiche: sicurezza energetica, accessibilità dei costi, competitività e decarbonizzazione. L’obiettivo condiviso è costruire un sistema capace di sostenere la trasformazione economica e industriale dell’Europa senza trascurare la stabilità degli approvvigionamenti. Nella posizione espressa dall’Alleanza, la transizione energetica viene considerata “fondamentale per rafforzare l’autonomia strategica e la resilienza dell’Europa”. Il percorso delineato deve contribuire a ottenere prezzi dell’energia “strutturalmente più bassi” e a garantire “un’offerta affidabile di energia pulita e abbondante a sostegno dell’economia del futuro”. La richiesta di un riconoscimento esplicito del nucleare si inserisce dunque in una visione che associa la politica climatica a quella industriale ed economica. Per i Paesi dell’Alleanza, le future regole europee devono consentire di perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni attraverso un sistema energetico in grado di assicurare continuità delle forniture e condizioni economiche favorevoli alla competitività.

Energia europea dopo il 2030: un quadro flessibile per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione

Durante la riunione, i ministri e gli altri rappresentanti nazionali hanno ribadito alla Commissione europea i messaggi già presentati nel mese di giugno. In particolare, l’Alleanza sostiene la necessità di sviluppare una cornice energetica generale flessibile, costruita attorno a un obiettivo di energia pulita che permetta agli Stati membri di seguire percorsi di decarbonizzazione efficienti sotto il profilo dei costi. La flessibilità rappresenta uno degli elementi centrali della proposta. L’impostazione sostenuta dai quindici Paesi punta a consentire il raggiungimento degli obiettivi climatici attraverso soluzioni energetiche compatibili con le esigenze economiche e con le caratteristiche dei diversi sistemi nazionali. Nel corso dell’incontro è stato inoltre avviato un confronto preliminare sugli elementi necessari per rendere operativo il futuro obiettivo europeo di energia pulita. Tra le questioni affrontate figurano i possibili approcci alla definizione stessa di energia pulita, un passaggio direttamente collegato alla richiesta di includere esplicitamente il nucleare nel nuovo quadro legislativo. Il confronto riguarda quindi sia l’orientamento strategico dell’Unione sia gli strumenti normativi attraverso i quali tradurre gli obiettivi energetici e climatici in disposizioni concrete. Il riconoscimento dell’energia nucleare costituisce uno dei punti sui quali l’Alleanza intende mantenere alta l’attenzione della Commissione europea.

Bilancio Ue 2028-2034, nuove proposte per includere esplicitamente il nucleare

Accanto alla questione legislativa emerge un secondo fronte, quello delle risorse finanziarie europee destinate al settore nucleare. Alcuni Stati membri stanno lavorando a nuove proposte nell’ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea per il periodo 2028-2034, con l’obiettivo di prevedere un’inclusione esplicita dell’energia nucleare. Il Quadro finanziario pluriennale costituisce il bilancio europeo di lungo periodo e definisce la programmazione delle risorse dell’Unione. L’iniziativa richiamata durante la riunione punta a inserire il nucleare anche nelle discussioni sulle future priorità finanziarie comunitarie, affiancando così il riconoscimento normativo a quello relativo alla programmazione economica. Le proposte sono ancora oggetto di elaborazione da parte di alcuni Paesi e saranno discusse “nelle sedi appropriate”, come precisato nella nota della presidenza belga. Il confronto non si limita quindi alla definizione del ruolo dell’atomo nella strategia energetica, ma interessa anche la sua possibile collocazione all’interno degli strumenti finanziari previsti per il prossimo ciclo di bilancio dell’Unione.

Energia nucleare e rinnovabili, lo studio europeo sul sistema elettrico e sulle emissioni

Un ulteriore tema affrontato dai ministri riguarda la modellizzazione del futuro sistema elettrico ed energetico europeo e il contributo che possono offrire le diverse fonti di produzione nell’ambito degli obiettivi di decarbonizzazione. L’Alleanza ha espresso apprezzamento per la cooperazione avviata dalla Commissione europea con l’Agenzia per l’energia nucleare dell’Ocse, finalizzata a uno studio sul funzionamento del sistema energetico dell’Unione in uno scenario caratterizzato dalla presenza di fonti rinnovabili ed energia nucleare e dall’applicazione di un vincolo sulle emissioni. L’iniziativa è stata definita “un passo importante” per rappresentare in maniera più adeguata il ruolo di entrambe le fonti nel sistema energetico europeo. Lo studio si concentra sulla modellizzazione del loro contributo in un contesto nel quale il rispetto dei limiti emissivi costituisce uno degli elementi di riferimento. Il lavoro congiunto della Commissione e dell’Agenzia specializzata dell’Ocse rientra così nel percorso di approfondimento tecnico che accompagna la definizione delle future politiche energetiche dell’Ue, con particolare attenzione all’integrazione tra produzione nucleare, rinnovabili e obiettivi climatici.

Medicina nucleare e lotta contro il cancro, l’allarme europeo sui radioisotopi

La riunione dell’Alleanza ha dedicato attenzione anche alle applicazioni sanitarie della tecnologia nucleare, in particolare alla medicina nucleare e alla disponibilità dei radioisotopi utilizzati nell’assistenza sanitaria. I Paesi aderenti hanno accolto positivamente il seguito dato dalla Commissione europea al Piano europeo di lotta contro il cancro e il riconoscimento della medicina nucleare come “componente vitale dell’assistenza sanitaria moderna”. All’apprezzamento si è accompagnato però un richiamo alla necessità di preservare la posizione dell’Europa in un settore considerato strategico per le attività mediche. Secondo i membri dell’Alleanza, “il ruolo di primo piano dell’Europa nella fornitura di radioisotopi medici non può essere dato per scontato”. Il tema amplia il confronto sul nucleare oltre la produzione di elettricità, coinvolgendo anche la dimensione sanitaria e il mantenimento delle capacità europee di fornitura dei materiali utilizzati nella medicina nucleare. La disponibilità dei radioisotopi viene così richiamata come una questione meritevole di attenzione nel quadro delle iniziative comunitarie dedicate alla salute.

Alleanza nucleare europea, i 15 Paesi partecipanti e il ruolo dell’Italia

Alla riunione hanno preso parte ministri e rappresentanti di alto livello di Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia e Svezia. All’incontro erano presenti anche Grecia e Lettonia in qualità di osservatori, oltre ai rappresentanti della Commissione europea. La partecipazione del ministro Gilberto Pichetto-Fratin colloca l’Italia nel gruppo dei quindici Stati che hanno rilanciato la richiesta di riconoscere espressamente il nucleare come energia pulita nella futura legislazione europea e che sostengono un quadro post-2030 capace di integrare sicurezza degli approvvigionamenti, competitività e riduzione delle emissioni. Nel corso del confronto, i partecipanti hanno inoltre condiviso aggiornamenti sui principali sviluppi del settore nucleare nei rispettivi Paesi, affiancando il dialogo sulle iniziative nazionali alla discussione sulle prospettive legislative e finanziarie dell’Unione. La posizione comune espressa dall’Alleanza mette così al centro delle prossime scelte europee una richiesta precisa: attribuire all’energia nucleare un riconoscimento esplicito all’interno delle regole che guideranno il sistema energetico dell’Ue dopo il 2030, accompagnando questo orientamento con il confronto sugli strumenti finanziari del periodo 2028-2034 e con ulteriori approfondimenti tecnici sul contributo del nucleare e delle rinnovabili alla decarbonizzazione europea.