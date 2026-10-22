Nuova allerta uragano nel Pacifico: la tempesta Vance accelera

Una nuova minaccia tropicale si affaccia sull’Oceano Pacifico orientale. La tempesta tropicale Vance si è formata nelle scorse ore, richiamando l’attenzione sulle condizioni meteorologiche lungo la costa occidentale del Messico. Il sistema ciclonico si trova attualmente in mare aperto, ma la sua possibile intensificazione nei prossimi giorni potrebbe aumentare il rischio di fenomeni intensi nelle aree costiere. Secondo le prime rilevazioni, il centro della tempesta si trova a circa 835 km a Sud di Acapulco, in Messico. I venti massimi sostenuti raggiungeono circa 65 km/h, valori che potrebbero tuttavia aumentare sensibilmente con l’evoluzione del sistema.

Vance potrebbe diventare un uragano di 3ª categoria

Le previsioni indicano una possibile rapida intensificazione di Vance, che potrebbe raggiungere lo status di uragano e successivamente evolvere fino alla 3ª categoria della scala Saffir-Simpson, associata a venti massimi sostenuti di almeno 178 km/h. Uno scenario che, se confermato, renderebbe il sistema particolarmente insidioso, soprattutto in caso di avvicinamento alla terraferma. La traiettoria resta infatti uno degli elementi più importanti da monitorare.

Costa pacifica del Messico sotto osservazione

Il Messico occidentale torna così a fare i conti con una nuova minaccia tropicale, dopo il passaggio della tempesta Trudy all’inizio di ottobre. Anche senza un impatto diretto sulla terraferma, Vance potrebbe provocare piogge abbondanti, mareggiate e venti intensi lungo la costa pacifica. Eventuali precipitazioni persistenti potrebbero inoltre aumentare il rischio di allagamenti e disagi nelle aree più vulnerabili.

La traiettoria resta decisiva: possibili effetti anche negli Stati Uniti

Nei prossimi giorni, il comportamento di Vance dipenderà da diversi fattori atmosferici, tra cui il wind shear, ovvero il cambiamento della velocità e della direzione del vento con la quota, e le correnti che guidano lo spostamento del sistema. L’interazione tra questi elementi e altri sistemi meteorologici presenti nell’area potrebbe modificare sia l’intensità sia la traiettoria della tempesta, rendendo ancora incerta la distribuzione degli eventuali effetti. Le conseguenze potrebbero non limitarsi al Messico. Una parte dell’umidità tropicale residua potrebbe raggiungere, nel corso della prossima settimana, anche il Texas e l’Oklahoma, favorendo un aumento delle precipitazioni.