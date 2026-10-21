Papa Leone, cosa indicano gli esami istologici definitivi

Arrivano buone notizie per Papa Leone XIV, sottoposto martedì 13 ottobre ad un intervento chirurgico a causa di un adenocarcinoma polmonare. I medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora, il chirurgo del Gemelli che ha rimosso il tumore al polmone destro del Pontefice, hanno reso noto gli esiti degli esami istologici: “non è necessaria alcuna ulteriore terapia”. “In data odierna sono stati refertati gli esami istologici definitivi e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l’intervento chirurgico al Santo Padre. Gli esiti hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata. Una successiva valutazione oncologica ha confermato che non è necessaria alcuna ulteriore terapia”.

Era stato lo stesso Pontefice a rendere nota la malattia al termine dell’Angelus dell’11 ottobre. Le sue dimissioni sono arrivate sabato 17 ottobre, nel primo pomeriggio dopo 5 giorni di ricovero. Gli esiti degli esami istologici sul Papa rendono oggettiva la sua ripresa. Questa mattina, il Pontefice convalescente non solo ha tenuto l’udienza generale in Piazza S. Pietro ma ha fatto pure il bagno di folla in auto scoperta sfidando il temporale, ringraziando i fedeli per il sostegno e le preghiere e auspicando propositi di pace.