Ponte sullo Stretto e cooperazione scientifica d’avanguardia: la nuova intesa tra Italia e Giappone a Tokyo

L’asse tra Roma e Tokyo si consolida nel segno della tecnologia, della ricerca applicata e delle grandi opere ingegneristiche. La missione ufficiale nel Sol Levante del vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, ha preso il via presso la Camera dei rappresentanti a Tokyo, dove si è svolta la solenne cerimonia celebrativa per il 160º anniversario delle relazioni diplomatiche Italia-Giappone. Accolto con tutti gli onori dall’ambasciatore Vattani, l’esponente istituzionale italiano ha avviato un fitto programma di colloqui di alto livello, culminato nel vertice con il vicepresidente della Camera dei rappresentanti, Keiichi Ishii. Al centro del confronto non vi è stata soltanto la doverosa rievocazione di una vicinanza storica ultracentenaria, ma soprattutto la volontà condivisa di accelerare sui dossier a più alto tasso di innovazione tecnologica e sui grandi progetti infrastrutturali che vedono le eccellenze produttive dei due Stati operare a stretto contatto.

Il ruolo dell’ingegneria giapponese nella realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina

Tra i temi di maggiore impatto emersi durante i colloqui istituzionali a Tokyo, spicca il rilievo attribuito alla realizzazione della campata unica tra Calabria e Sicilia. Nel quadro dei reciproci scambi economici e industriali, assume un valore paradigmatico la partecipazione diretta di un colosso nipponico di primo piano come IHI nella costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, indicata esplicitamente come il simbolo più tangibile della cooperazione bilaterale applicata a progetti ingegneristici di assoluta avanguardia. La collaborazione italo-giapponese in questa mega-opera testimonia l’integrazione di competenze ad altissima precisione nel campo delle grandi strutture sospese e dell’ingegneria antisismica, settori in cui l’industria del Sol Levante vanta una leadership consolidata a livello globale. La presenza del gruppo industriale nipponico nel consorzio dell’opera trasforma il collegamento stabile sullo Stretto in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per l’innovazione costruttiva e la sicurezza delle infrastrutture critiche, sancendo una convergenza operativa che unisce la capacità progettuale italiana con le più raffinate metodologie di calcolo strutturale ed esecuzione meccanica nipponiche.

Ricerca scientifica e tecnologie emergenti al centro del partenariato strategico

Il colloquio tra Giorgio Mulè e Keiichi Ishii ha consentito di compiere un monitoraggio puntuale dei traguardi raggiunti all’indomani del partenariato strategico speciale firmato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel gennaio 2026 con il primo ministro giapponese Sanae Takaichi. Questo accordo quadro ha impresso un’accelerazione decisiva a una serie di canali di cooperazione industriale e scientifica di primaria importanza. I due rappresentanti parlamentari hanno fatto il punto sugli investimenti congiunti e sull’innalzamento qualitativo delle partnership dedicate a settori cardine per il futuro economico globale, quali la robotica avanzata, le tecnologie emergenti, l’esplorazione e l’industria dello spazio, lo sviluppo di energie pulite, la meccanica di precisione, le scienze della vita e l’industria medicale. Questo perimetro di cooperazione poggia sulla solidità di storici legami accademici, scientifici e culturali che legano i centri di ricerca dei due Paesi, alimentando un trasferimento tecnologico virtuoso che mira ad accrescere la competitività e l’autonomia strategica di entrambe le economie di fronte alle transizioni ecologica e digitale.

La visione geopolitica tra transizione demografica, sicurezza economica e cooperazione globale

L’orizzonte delle relazioni bilaterali si estende ben oltre la cooperazione tecnica, affrontando direttamente i nodi strutturali del contesto internazionale contemporaneo. A margine dell’incontro con il collega Ishii, il vicepresidente della Camera ha offerto una lettura d’insieme sulle priorità che accomunano le due democrazie, rilasciando una dichiarazione di forte valenza programmatica: “La forza e la costanza delle relazioni tra Italia e Giappone risiede nella capacità di conservare memoria e di preparare il futuro sulla base di valori comuni e nella consapevolezza che le sfide del ventunesimo secolo riguardano allo stesso modo entrambi i Paesi. Queste sfide comuni vedono Italia e Giappone uniti nell’affrontare il tema dell’immigrazione e del declino demografico, quello della sicurezza economica e della libertà di commercio con un focus sulle potenziali sinergie tra il piano Mattei e l’iniziativa diplomatica giapponese di collaborazione con gli Stati africani“. La convergenza sulla tutela delle catene di approvvigionamento, sulla salvaguardia delle rotte marittime commerciali e sulle politiche a supporto della natalità e della gestione dei flussi migratori definisce un’intesa a tutto tondo, nella quale l’Italia propone un raccordo organico tra la propria strategia per il continente africano e i programmi di investimento che Tokyo promuove storicamente nella medesima area geopolitica.

Dalle radici storiche del trattato del 1866 al nuovo dialogo parlamentare permanente

La solennità della cerimonia ha trovato un momento di altissimo valore simbolico nell’esposizione delle copie originali del Trattato di amicizia e commercio del 1866, portate direttamente dall’Italia a Tokyo per celebrare i centosessant’anni trascorsi dalla prima intesa formale tra i due Stati. La capacità di custodire la memoria storica si è tradotta immediatamente in un impegno strutturale per il futuro. Su proposta avanzata dallo stesso Mulè, le due assemblee legislative hanno concordato di formalizzare, a decorrere dal prossimo anno, un incontro annuale strutturato tra la Camera dei rappresentanti nipponica e la Camera dei deputati italiana, con sedi alternate tra Roma e Tokyo per garantire un confronto permanente sui temi legislativi ed economici di maggiore urgenza. A completamento dell’intensa agenda istituzionale, la missione ha compreso articolati colloqui bilaterali con i vertici della politica di sicurezza ed estera giapponese. Mulè si è intrattenuto con il presidente della Commissione sicurezza della Camera dei rappresentanti, con il presidente della Commissione esteri della Camera dei rappresentanti e con il vicepresidente del Senato, Testuro Fukuyama. L’esponente parlamentare italiano è stato infine ricevuto dal presidente della Lega di amicizia parlamentare Giappone-Italia, Kazunori Tanaka, con il quale ha ripercorso lo straordinario sviluppo conseguito dai rapporti italo-giapponesi negli ultimi anni, confermando una sintonia istituzionale destinata ad alimentare nuovi canali di cooperazione scientifica, industriale e geopolitica.