Pontedera, incendio nella zona industriale di Gello | VIDEO

Dalle 21 di ieri sera i vigili del fuoco sono impegnati nella zona industriale di Gello, nel Comune di Pontedera, per domare un incendio che ha coinvolto numerose auto accatastate all’interno di un’azienda di demolizioni. Sul posto sono operative squadre provenienti dai comandi dei vigili del fuoco di Pisa, Livorno, Lucca e Firenze, impegnate nelle operazioni di spegnimento. A supporto degli interventi è stato inviato anche un mezzo antincendio aeroportuale, in grado di erogare grandi quantitativi di sostanza estinguente per contrastare le fiamme.