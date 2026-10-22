Previsioni Meteo Inverno 2026-2027: venti stratosferici in calo e vortice polare sotto pressione, cosa indicano gli scenari per Europa, Mediterraneo e Italia

Il vortice polare potrebbe affrontare un primo significativo disturbo già all’inizio di novembre, in una fase dell’autunno durante la quale normalmente tende a rafforzarsi. È il segnale evidenziato nell’aggiornamento odierno pubblicato da Severe Weather Europe: le proiezioni esaminate mostrano un rallentamento dei venti stratosferici e una possibile deformazione della struttura che ruota sopra l’Artico. L’aspetto più interessante riguarda la precocità dell’episodio. Alcuni scenari porterebbero l’intensità del vortice su valori eccezionalmente bassi per il periodo, persino inferiori ai minimi della serie storica utilizzata dall’autore, che parte dal 1958. Il punto da tenere fermo è però uno: si tratta di una previsione, non di un record già misurato.

Cosa sta succedendo sopra l’Artico

Nell’analisi di Andrej Flis, il vortice stratosferico appare esposto alla pressione di anomalie anticicloniche capaci di modificarne la forma. Le mappe descritte mostrano una struttura più allungata, con una tendenza alla formazione di due nuclei, anziché una circolazione compatta attorno al Polo. Il disturbo avrebbe origine nei livelli atmosferici inferiori, per poi propagarsi verso la stratosfera.

È un passaggio importante: in questo caso non si parte da un’anomalia in alta quota che modifica immediatamente il tempo al suolo, ma da una configurazione della bassa atmosfera che contribuisce a disturbare la circolazione sovrastante. Nello scenario illustrato, due promontori anticiclonici deformano la circolazione polare e uno dei nuclei freddi si dispone verso il Nord America. Questa configurazione potrebbe favorire una discesa di aria più fredda sul continente, senza però implicare conseguenze analoghe e simultanee sull’Europa.

Perché un disturbo a novembre non equivale a uno in pieno inverno

La stagione conta quanto l’intensità del disturbo. Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, il serbatoio di aria gelida artica non ha ancora raggiunto lo sviluppo tipico dei mesi centrali dell’inverno. Una configurazione favorevole agli scambi meridiani può quindi produrre effetti termici diversi da quelli che avrebbe in gennaio.

Per questo, anche un indebolimento molto marcato del vortice polare non va trasformato automaticamente nell’annuncio di un’ondata di gelo. Occorre capire dove si dirigerebbero le masse d’aria, quanto sarebbero fredde e quale disposizione assumerebbero anticicloni e depressioni nei bassi strati.

L’inverno 2026-2027 potrebbe avere due fasi diverse

Accanto al possibile disturbo di inizio novembre, l’analisi presenta una tendenza stagionale più articolata. Le proiezioni ECMWF considerate dall’autore suggeriscono un vortice stratosferico mediamente forte nella prima parte della stagione, con venti sopra la norma fino a circa metà dicembre. Successivamente emergerebbe una maggiore propensione al rallentamento, dalla fine di dicembre e nel corso della parte centrale o finale dell’inverno.

Non è necessariamente una contraddizione. Un indebolimento su un intervallo relativamente breve può inserirsi in una fase stagionale che, nel complesso, mantiene una circolazione intensa. La previsione dei primi giorni di novembre e la tendenza dei mesi successivi descrivono scale temporali differenti e non devono essere lette come un’unica evoluzione già definita.

In alcuni scenari stagionali compare anche un’inversione dei venti stratosferici: un segnale compatibile con un possibile riscaldamento stratosferico improvviso maggiore. La pagina lo presenta come un’eventualità da monitorare, non come un appuntamento già fissato nel calendario dell’inverno.

Che cos’è un riscaldamento stratosferico improvviso

Con l’espressione inglese Sudden Stratospheric Warming, spesso abbreviata in SSW, si indica un rapido riscaldamento della stratosfera polare. Il fenomeno è legato all’azione di grandi onde atmosferiche che si propagano dai livelli inferiori e possono alterare profondamente il vortice. In alcuni settori, la temperatura può aumentare di diverse decine di gradi in pochi giorni.

Per parlare di un evento maggiore, il criterio richiamato nell’analisi è l’inversione dei venti zonali medi a 60° di latitudine nord e alla superficie di pressione di 10 hPa, approssimativamente intorno ai 30 chilometri di quota: i venti passano da occidentali a orientali. Un semplice rallentamento o una deformazione del vortice, dunque, non bastano da soli a identificare un major SSW.

Il vortice può essere spostato lontano dal Polo, in una configurazione chiamata displacement, oppure dividersi in due nuclei distinti, dando origine a uno split. Anche questa distinzione, tuttavia, non consente da sola di stabilire dove arriverà il freddo al suolo.

Quando possono comparire gli effetti sul tempo

Il collegamento tra stratosfera e condizioni meteorologiche nei bassi strati non è immediato né garantito. Severe Weather Europe indica un intervallo tipico di una-quattro settimane per una possibile risposta al suolo dopo un SSW, precisando che non tutti gli episodi riescono a trasmettere un segnale efficace verso il basso.

Quando questo collegamento si realizza, può aumentare la probabilità di configurazioni favorevoli agli scambi d’aria tra Artico e medie latitudini. Nell’analisi viene richiamata anche l’Oscillazione Artica, la cosiddetta AO: una sua fase negativa può accompagnare una circolazione più favorevole alle discese fredde, senza però determinarne in modo univoco la destinazione.

È proprio la disposizione concreta delle strutture atmosferiche a fare la differenza. Un vortice debole può aumentare le possibilità di irruzioni fredde in alcune aree e lasciare altre regioni sotto condizioni miti. Non esiste una corrispondenza automatica tra disturbo stratosferico e freddo diffuso su tutti i continenti dell’emisfero settentrionale.

Cosa significa per l’Italia

Per l’Italia, al momento, l’analisi non permette di annunciare né un’ondata di gelo a novembre né un inverno particolarmente nevoso. I segnali descritti riguardano la circolazione su scala emisferica e la sua possibile evoluzione, non una previsione locale delle temperature o delle precipitazioni.

I prossimi aggiornamenti serviranno soprattutto a verificare tre aspetti: quanto sarà intenso il rallentamento previsto a inizio novembre, se il disturbo coinvolgerà anche la stratosfera inferiore e quale configurazione assumerà la circolazione più vicina al suolo. Le mappe a diverse quote e il confronto tra gli scenari previsionali sono gli strumenti indicati dalla pagina per seguire questi passaggi. Solo una lettura congiunta potrà chiarire se emergeranno conseguenze rilevanti anche per l’Europa e il Mediterraneo.