Previsioni Meteo Veneto, maltempo nel weekend: torna la neve e si rinforzano i venti

Da sabato 31 ottobre, comincerà ad avvicinarsi da nord-est un impulso di aria fredda, che transiterà sul Nord Italia domenica 1 novembre. In Veneto, il tempo sarà inizialmente ancora stabile mentre diverrà variabile domenica, con qualche precipitazione sparsa, nevosa fino a quote intorno ai 1300/1500 metri, e rinforzo dei venti dai quadranti orientali a tutte le quote. In seguito la depressione si allontanerà, riportando condizioni di maggiore stabilità, seppur con presenza di nuvolosità, a fasi anche estesa e ventilazione dai quadranti orientali, anche tesa/forte sulla costa. Le temperature caleranno nel fine settimana, con valori un po’ inferiori alla media del periodo, per poi riprendersi già da lunedì, a partire dalle zone montane. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare per “domenica tempo variabile con rinforzi di vento dai quadranti settentrionali in quota e Bora sulla costa, anche forte e più insistente su quella centro-meridionale“.

Pomeriggio/sera di Sabato 31

Sereno o poco nuvoloso per buona parte della giornata, tendenza ad aumento della nuvolosità sui settori montani, specie prealpini occidentali, e pedemontani verso fine giornata. Temperature massime in calo in pianura, stazionarie sulle zone montane. Venti in quota in rinforzo da nord con possibili episodi di Foehn nelle valli. In pianura venti dai quadranti orientali deboli nell’entroterra, moderati/tesi sulla costa, specie sui settori centro-meridionali.

Domenica 1

Cielo: Modesta variabilità, con schiarite anche ampie, alternate a nubi irregolari.

Precipitazioni: Già dalle prime ore saranno probabili precipitazioni sparse e discontinue, con rovesci ed occasionali temporali in pianura; eventuale nevischio intorno ai 1300-1500 metri. Esaurimento dei fenomeni ovunque entro sera.

Temperature: In generale diminuzione, con valori inferiori alla media del periodo.

Venti: In quota moderati/tesi inizialmente da nord, poi da nord-est. Sulla costa e pianura limitrofa venti di Bora tesi/forti, nell’entroterra deboli orientali. Probabili raffiche anche forti sui settori costieri centro-meridionali.

Mare: Mosso, a tratti anche molto mosso, sui settori costieri centro-meridionali, altrove poco mosso.

Lunedì 2

Cielo: Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In ripresa sulle zone montane; in pianura minime in aumento, massime stazionarie.

Venti: In quota moderati/tesi da est/nord-est. In pianura permane una ventilazione dai quadranti orientali, con venti ancora tesi/forti sulla costa, specie su quella centro-meridionale.

Mare: Mosso sui settori costieri centro-meridionali, altrove poco mosso.

Martedì 3

Nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni generalmente assenti e temperature senza notevoli variazioni. Venti in quota moderati dai quadranti orientali; sulla costa permangono venti moderati/tesi da nord-est, deboli orientali nell’entroterra.

Mercoledì 4

In prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni generalmente assenti, al più sarà possibile qualche debole precipitazione in montagna con qualche fiocco di neve a 1500/1800 metri. Temperature minime in aumento su zone montane e pedemontane, stazionarie altrove, massime senza notevoli variazioni. Venti in quota deboli/moderati da est/sud-est; sulla costa venti moderati/tesi da nord-est, nell’entroterra deboli orientali.

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