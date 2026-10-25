Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile e temperature in rialzo nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni, il tempo sul Veneto sarà stabile per effetto dell’espansione verso est di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo occidentale. Tuttavia il cielo risulterà a tratti nuvoloso per la marginale influenza di impulsi umidi atlantici che sfioreranno il bordo nord-orientale del promontorio. Le temperature, in rialzo da lunedì 26 ottobre, raggiungeranno valori prossimi o poco superiori alla media del periodo. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 25

Cielo nuvoloso per nubi medio-alte almeno fino a parte del pomeriggio, con rasserenamenti dalla serata; sulle zone montane non esclusa qualche debolissima precipitazione. Temperature diurne in diminuzione in pianura, in ripresa sulle zone montane. Venti in quota inizialmente moderati da ovest, poi in rinforzo e rotazione fino a tesi da nord-ovest in serata; altrove variabili, salvo moderati rinforzi da nord-est lungo la costa a fine giornata.

Lunedì 26

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte; nelle ore più fredde possibile qualche foschia o locale nebbia sulla pianura meridionale.

Precipitazioni: Assenti (0%).

Temperature: Minime stazionarie o in locale lieve variazione; massime in aumento.

Venti: In quota nord-occidentali nella notte tesi/forti, dalla mattina moderati; nelle valli variabili. In pianura per lo più nord-orientali da deboli sull’entroterra a moderati in prossimità della costa.

Mare: Poco mosso o quasi calmo.

Martedì 27

Cielo: Sereno o poco nuvoloso, per nubi basse, con qualche foschia e nebbia sulla pianura meridionale e occidentale nelle ore più fredde, e per qualche velatura soprattutto nella seconda metà di giornata.

Precipitazioni: Assenti (0%).

Temperature: In rialzo le minime e localmente anche le massime specie sulle zone montane.

Venti: In quota deboli/moderati settentrionali; nelle valli variabili. Sulla pianura in prevalenza da nord-est moderati lungo la costa, deboli sulle zone interne.

Mare: Quasi calmo o poco mosso a fine giornata.

Mercoledì 28

Tempo stabile, ma con cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte. Assenza di precipitazioni. Temperature stazionarie o in locale variazione in pianura, per lo più in rialzo sulle zone montane.

Giovedì 29

Cielo poco nuvoloso per nuvolosità alta e sulla pianura interna nelle ore più fredde anche per nubi basse con foschie o locali nebbie. Precipitazioni assenti. Temperature in rialzo in pianura, senza notevoli variazioni in montagna.

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