Previsioni meteo Veneto, ultime piogge e neve sulle Dolomiti: da domenica torna l’anticiclone

Il Veneto si prepara a lasciarsi alle spalle la fase di instabilità legata al passaggio del fronte freddo che ha raggiunto la regione nel pomeriggio di venerdì 23 ottobre. La giornata di oggi, sabato 24 ottobre, rappresenta la conclusione di questa fase meteorologica, con condizioni ancora variabili, occasionali rovesci e la possibilità di qualche temporale. Sulle montagne torna anche la neve, con una quota prevista generalmente intorno ai 1700-1900 metri, localmente più bassa sulle Dolomiti. La novità più significativa delle previsioni meteo per il Veneto riguarda però l’evoluzione dei prossimi giorni. Già da domenica 25 ottobre inizierà a riaffermarsi un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale, destinato a favorire il ritorno di condizioni atmosferiche più stabili. Il miglioramento diventerà più evidente all’inizio della nuova settimana, quando le precipitazioni saranno assenti e il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno progressivamente ad aumentare, soprattutto nei valori massimi di lunedì e nel corso di martedì, mentre nelle ore più fredde potranno formarsi foschie e locali nebbie sulle zone pianeggianti. Queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Sabato 24 ottobre, rovesci e temporali isolati con neve sulle Dolomiti

Nel pomeriggio e nella serata di sabato 24 ottobre, il tempo manterrà caratteristiche di variabilità. Gli spazi di cielo sereno, localmente anche ampi, si alterneranno ad annuvolamenti cumuliformi che potranno determinare precipitazioni sporadiche, prevalentemente sotto forma di rovesci e, occasionalmente, di temporali. Sulle aree montane, il passaggio del fronte freddo sarà accompagnato da un abbassamento della quota delle nevicate. Il limite della neve si attesterà indicativamente fra 1700 e 1900 metri, con la possibilità di scendere a quote leggermente inferiori sulle Dolomiti. Il quadro meteorologico sarà caratterizzato anche da un calo delle temperature, con i valori minimi della giornata attesi nelle ore finali. Particolare attenzione ai venti, che in quota soffieranno moderati da nord-ovest. Sulla pianura prevarranno correnti nord-orientali di intensità moderata o tesa, con rinforzi temporaneamente forti lungo la costa veneta. La ventilazione tenderà comunque ad attenuarsi entro la fine della giornata, accompagnando il progressivo esaurimento della fase più instabile.

Domenica 25 ottobre, miglioramento del tempo ma ancora nuvole sulle montagne

La giornata di domenica 25 ottobre segnerà l’inizio del ritorno a condizioni meteorologiche prevalentemente stabili sul Veneto, grazie alla progressiva espansione dell’alta pressione dal Mediterraneo occidentale. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, soprattutto per il passaggio di nubi medio-alte. Gli addensamenti più consistenti interesseranno le zone montane, mentre nel corso del pomeriggio saranno possibili rasserenamenti. Le precipitazioni risulteranno in prevalenza assenti. Non è tuttavia completamente esclusa qualche debolissima precipitazione in montagna, soprattutto durante la prima parte della giornata. Sul fronte termico non sono previste variazioni particolarmente significative rispetto a sabato, salvo oscillazioni locali di lieve entità. Tenderà invece ad accentuarsi il fenomeno dell’inversione termica, caratteristico delle situazioni atmosferiche più stabili. Nelle ore più fredde, sulle aree di pianura, sarà possibile la comparsa di qualche foschia. I venti soffieranno moderati o tesi dai settori occidentali in quota, mentre sul resto del territorio saranno generalmente deboli e variabili. Anche le condizioni del mare Adriatico tenderanno a migliorare: il moto ondoso passerà da poco mosso a quasi calmo nella seconda metà della giornata.

Lunedì 26 ottobre, sole sul Veneto e temperature massime in aumento

Il consolidamento delle condizioni anticicloniche favorirà un ulteriore miglioramento nella giornata di lunedì 26 ottobre, con tempo stabile su tutta la regione. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con la possibile presenza di velature. Durante le ore più fredde potranno svilupparsi foschie o locali banchi di nebbia, soprattutto sulla pianura meridionale. Le precipitazioni saranno completamente assenti, con una probabilità indicata pari allo 0%. Dal punto di vista termico, le temperature minime non subiranno variazioni rilevanti, mentre le massime saranno in aumento, segnando una prima significativa ripresa dopo il raffreddamento del fine settimana. Sulle zone montane continueranno a soffiare venti da nord-ovest di intensità moderata, che potranno risultare tesi o a tratti forti in quota durante le prime ore della giornata. In pianura, invece, la ventilazione sarà prevalentemente debole o temporaneamente moderata, inizialmente da nord-est fino alle ore centrali. Nel pomeriggio i venti diventeranno variabili. Il mare sarà poco mosso.

Martedì 27 ottobre, alta pressione protagonista e temperature in ulteriore rialzo

Le condizioni di stabilità atmosferica proseguiranno anche nella giornata di martedì 27 ottobre, quando il Veneto sarà interessato da tempo generalmente soleggiato. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno e non sono previste precipitazioni. La stabilità favorirà tuttavia la possibile formazione di foschie e locali nebbie in pianura, soprattutto durante le ore più fredde della giornata. Le temperature saranno prevalentemente in rialzo, confermando la tendenza al progressivo aumento dei valori termici già avviata nella giornata precedente.

Mercoledì 28 ottobre, ancora tempo stabile e cielo generalmente sereno

Anche mercoledì 28 ottobre il quadro meteorologico regionale resterà caratterizzato da condizioni stabili. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con il possibile transito di alcune velature, soprattutto fino alle ore centrali della giornata. Non sono previste precipitazioni, a conferma della prosecuzione della fase asciutta che interesserà il Veneto dall’inizio della settimana. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in aumento, mentre le massime risulteranno pressoché stazionarie o soggette soltanto a lievi variazioni locali.

La tendenza meteo in Veneto: anticiclone in espansione e marginali infiltrazioni atlantiche

L’evoluzione meteorologica tra il fine settimana e la metà della prossima settimana sarà quindi dominata dal passaggio da una circolazione instabile a una configurazione più favorevole alla stabilità atmosferica. Il cambiamento sarà determinato dall’espansione verso la regione di un promontorio anticiclonico proveniente dal Mediterraneo occidentale, che inizierà a riaffermarsi da domenica. La presenza dell’alta pressione non impedirà completamente il transito di annuvolamenti. Il bordo nord-orientale del promontorio sarà infatti marginalmente interessato da impulsi umidi atlantici, responsabili di passaggi nuvolosi che potranno alternarsi alle schiarite. La caratteristica prevalente dei prossimi giorni sarà comunque l’assenza di precipitazioni significative, accompagnata da una graduale ripresa delle temperature e da condizioni favorevoli alla formazione di foschie e nebbie nelle ore più fredde.

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