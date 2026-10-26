Procede il recupero di Papa Leone XIV: gli esami confermano buone condizioni di salute

Gli ultimi aggiornamenti restituiscono un quadro rassicurante sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV, dopo l’intervento chirurgico per un adenocarcinoma polmonare del 13 ottobre. Dopo il suo rientro in Vaticano, il Papa ha ripreso le proprie attività, mentre il suo recupero prosegue regolarmente. “A due settimane dall’intervento chirurgico al quale Papa Leone XIV è stato sottoposto, la sala stampa della Santa Sede conferma che il recupero del Santo Padre procede, in linea con le valutazioni favorevoli comunicate dall’equipe medica che lo segue“. Come già riferito, “l’intervento chirurgico si è svolto con successo e senza complicazioni. I successivi accertamenti medici hanno confermato che la patologia era localizzata e che non sono necessari ulteriori trattamenti oncologici”.

Dal suo rientro in Vaticano, il Papa “ha ripreso gradualmente le proprie attività, adattando il programma quotidiano in accordo con i medici per dare priorità al recupero postoperatorio, continuando al tempo stesso ad assolvere le responsabilità del suo ministero. Ha mantenuto importanti appuntamenti e impegni pubblici, prestando attenzione alle esigenze di ogni giornata e riservando adeguati momenti di riposo”. Papa Leone “esprime profonda gratitudine per le preghiere e l’affetto ricevuti da ogni parte del mondo, nonché per le premurose cure dei professionisti sanitari che lo hanno accompagnato durante la convalescenza”. Il Dottor Luigi Carbone “conferma che il recupero postoperatorio del Santo Padre continua a progredire e gli ultimi esami medici confermano la buona salute e le condizioni cliniche favorevoli”.