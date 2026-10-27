Putin vuole creare un’Opec+ del gas: la proposta della Russia per coordinare le forniture mondiali nelle situazioni di crisi

Un meccanismo internazionale di cooperazione tra i Paesi esportatori di gas, capace di coordinare le strategie di approvvigionamento e affrontare tempestivamente le situazioni di crisi, prendendo a modello l’esperienza dell’Opec+ nel mercato petrolifero. È la proposta avanzata dal Presidente russo Vladimir Putin durante il suo intervento al Forum dei Paesi esportatori di gas (GECF), con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra i principali produttori e rendere più prevedibili le forniture energetiche. L’iniziativa punta alla creazione di un “meccanismo efficace di cooperazione” che consenta ai Paesi esportatori di organizzare consultazioni nelle circostanze più critiche, in particolare quando emergono minacce alle infrastrutture del gas o situazioni capaci di compromettere la regolarità degli approvvigionamenti.

Il modello Opec+ per rafforzare il coordinamento nel mercato del gas

Il riferimento indicato da Putin è il sistema di collaborazione già sperimentato nel settore petrolifero attraverso l’Opec+. Secondo il Presidente russo, il coordinamento tra i Paesi produttori di petrolio rappresenta un esempio di come le consultazioni e le iniziative congiunte possano contribuire a rendere più stabile e prevedibile l’offerta energetica. Putin ha sottolineato che le azioni congiunte adottate dall’Opec+ “consentono la prevedibilità e quantità di rifornimento stabili nel mercato del petrolio”, evidenziando il ruolo della cooperazione internazionale nella gestione delle forniture. La proposta russa si concentra dunque sulla possibilità di applicare un modello di coordinamento analogo al settore del gas, attraverso uno strumento che permetta ai Paesi esportatori di confrontarsi in modo efficace sulle condizioni del mercato e sulle eventuali criticità che potrebbero interessare le infrastrutture energetiche.

Crisi energetiche e infrastrutture del gas: consultazioni per valutare i rischi

Un elemento centrale dell’intervento del Presidente russo riguarda la necessità di rafforzare la capacità di risposta alle situazioni di crisi. Il meccanismo proposto dovrebbe infatti permettere ai Paesi esportatori di gas di attivare consultazioni quando si presentano minacce alle infrastrutture, favorendo una valutazione tempestiva dei rischi e un maggiore coordinamento delle strategie di approvvigionamento. Putin ha suggerito, in particolare, di estendere le consultazioni già organizzate nell’ambito del Forum dei Paesi esportatori di gas, valorizzando gli strumenti di dialogo esistenti anziché limitare la cooperazione agli attuali momenti di confronto. L’obiettivo, nelle parole del Presidente russo, è quello di sviluppare le consultazioni “per valutare i rischi in tempo e per coordinare gli approcci al rifornimento”. Un’impostazione che attribuisce particolare importanza alla possibilità di individuare preventivamente le criticità e concordare le risposte tra i Paesi coinvolti.

Il ruolo del Forum dei Paesi esportatori di gas nella proposta russa

Il Forum dei Paesi esportatori di gas rappresenta il contesto nel quale Putin propone di sviluppare questo nuovo livello di cooperazione. La richiesta del Presidente russo non riguarda soltanto il confronto sulle condizioni ordinarie del mercato, ma anche la capacità di affrontare con strumenti condivisi le circostanze che potrebbero mettere a rischio la continuità delle forniture. Il rafforzamento delle consultazioni all’interno del GECF avrebbe quindi una duplice finalità: anticipare i rischi legati alle crisi e alle minacce infrastrutturali e favorire un coordinamento più stretto tra i Paesi esportatori sulle modalità di rifornimento. Il parallelo con l’Opec+ chiarisce la direzione indicata da Mosca: puntare su una maggiore cooperazione internazionale nel settore del gas, utilizzando come riferimento l’esperienza maturata nel mercato petrolifero per migliorare la prevedibilità e la stabilità degli approvvigionamenti energetici.