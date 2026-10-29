Quartu Sant’Elena, le meraviglie del cielo protagoniste del Centenario dell’Asilo Anacleto Steria: la mostra fotografica di Alessandro Casula

La bellezza del cielo, il fascino delle stelle e la suggestione dei paesaggi notturni diventano protagonisti delle celebrazioni per i cento anni dell’Asilo Anacleto Steria di Quartu Sant’Elena. Dal 15 al 25 novembre 2026, lo storico istituto ospiterà la mostra fotografica “Le Meraviglie del Cielo” di Alessandro Casula, un percorso espositivo composto da venti fotografie dedicate alla luce, alla Luna, al Sole, alle stelle e agli spettacoli della natura. L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per il Centenario dell’Asilo Anacleto Steria (1926-2026) e rappresenta una nuova tappa del percorso artistico di Casula, dopo l’esperienza vissuta durante l’estate a Solanas. Un’occasione nella quale la fotografia diventa uno strumento per osservare il mondo naturale da una prospettiva diversa, riscoprendo la bellezza del cielo attraverso immagini che invitano alla contemplazione.

“Le Meraviglie del Cielo”, la mostra di Alessandro Casula arriva a Quartu Sant’Elena

Dopo la tappa estiva di Solanas, Alessandro Casula porta il suo progetto fotografico a Quartu Sant’Elena, scegliendo una cornice particolarmente significativa: un istituto che nel 2026 celebra un secolo di storia. La mostra nasce dal desiderio di condividere attraverso la fotografia la meraviglia dei fenomeni celesti e dei paesaggi, valorizzando il rapporto tra la luce, la notte e gli elementi naturali. Il percorso espositivo comprende 20 fotografie, ciascuna concepita come un piccolo racconto visivo capace di restituire il fascino del cielo e delle sue manifestazioni. Le immagini accompagnano un viaggio tra suggestioni astronomiche e paesaggistiche, nel quale la luce assume un ruolo centrale, diventando il filo conduttore dell’intera esposizione. Per Casula, la scelta dell’Asilo Anacleto Steria attribuisce alla mostra un significato che va oltre quello strettamente fotografico. Portare le immagini del cielo in un luogo che da cento anni rappresenta accoglienza, educazione e valori umani significa infatti collegare la bellezza della natura a un’occasione di condivisione con i bambini, le famiglie e la comunità.

Il messaggio della mostra: “anche nel buio c’è la luce”

Al centro dell’iniziativa c’è un messaggio che racchiude il significato del progetto fotografico: “anche nel buio c’è la luce”. Una frase scelta da Alessandro Casula per esprimere il valore delle immagini e il desiderio di trasmettere, attraverso l’osservazione del cielo, un invito a riscoprire ciò che spesso passa inosservato nella vita quotidiana. La mostra propone così un momento di pausa dalla frenesia di ogni giorno, lasciando spazio all’osservazione e alla contemplazione. Il cielo notturno, le stelle, la Luna e i paesaggi diventano elementi di un racconto fotografico che mette in relazione la dimensione scientifica e naturale con quella emotiva, attraverso la capacità delle immagini di suscitare stupore e meraviglia. Il percorso è pensato per offrire ai bambini, alle famiglie e all’intera comunità un’esperienza visiva dedicata alla bellezza della natura e del cielo che ci circonda. La fotografia diventa in questo modo un’occasione per soffermarsi sui dettagli del paesaggio e sulla presenza della luce anche negli scenari dominati dall’oscurità.

Il Centenario dell’Asilo Anacleto Steria tra fotografia, educazione e condivisione

La nuova tappa di “Le Meraviglie del Cielo” assume una particolare rilevanza perché coincide con il Centenario dell’Asilo Anacleto Steria, fondato nel 1926. Le celebrazioni per i cento anni dell’istituto offrono la cornice a un’iniziativa culturale che unisce l’interesse per la fotografia e la natura alla dimensione educativa e comunitaria. L’esposizione si svolge in collaborazione con le Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli e l’Asilo Anacleto Steria. Casula ha voluto esprimere un ringraziamento particolare a Suor Giuliana Crobu, Donato Ortu e Alessandra Dessí, sottolineando la disponibilità, la fiducia e l’entusiasmo con cui hanno accolto il progetto, contribuendo a rendere possibile questa nuova occasione espositiva. Il legame tra la mostra e l’anniversario dell’istituto si ritrova anche nell’intento di proporre un’esperienza capace di coinvolgere generazioni differenti. Attraverso le venti fotografie, il cielo diventa il punto d’incontro tra la curiosità dei più piccoli e la possibilità, per gli adulti, di ritrovare uno sguardo attento verso le meraviglie della natura.

Mostra fotografica a Quartu Sant’Elena: inaugurazione il 15 novembre e orari di visita

L’inaugurazione della mostra “Le Meraviglie del Cielo” è prevista per domenica 15 novembre 2026, alle ore 10:00, presso l’Asilo Anacleto Steria di Quartu Sant’Elena. L’esposizione resterà visitabile fino a mercoledì 25 novembre, accompagnando le iniziative dedicate ai cento anni dell’istituto. Gli orari di visita saranno gli stessi per tutti i giorni di apertura: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il percorso consentirà di osservare le venti immagini selezionate da Alessandro Casula, attraverso un racconto fotografico dedicato alla luce, alla notte, alle stelle e ai paesaggi. In occasione della mostra sarà inoltre disponibile la versione cartacea del catalogo fotografico “Tempo di Via Lattea”, che raccoglie le fotografie dell’esposizione. La locandina dell’iniziativa presenta anche un codice QR attraverso il quale è possibile accedere al catalogo digitale e ammirare le venti immagini del progetto. Con questa nuova tappa, dopo l’esperienza di Solanas, il progetto fotografico di Alessandro Casula prosegue all’interno di una ricorrenza importante per Quartu Sant’Elena, portando tra gli spazi dell’Asilo Anacleto Steria un percorso di immagini che racconta il fascino del cielo e il valore della luce attraverso la fotografia.