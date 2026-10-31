Roma, bambino di un anno e mezzo muore soffocato da un pezzo di mela durante la cena con i genitori

Una terribile tragedia si è consumata a Roma, nel quartiere La Storta, nella zona nord della Capitale, dove un bambino di appena un anno e mezzo è morto soffocato da un pezzo di mela mentre si trovava a cena insieme ai genitori. Il dramma si è verificato lo scorso 28 ottobre, trasformando un momento di vita familiare in una tragedia. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il successivo trasporto in ospedale, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito, il bambino si trovava a tavola con i genitori quando un pezzo di mela gli ha provocato il soffocamento. La situazione è precipitata, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorritori. La gravità delle condizioni del piccolo ha richiesto il trasporto d’urgenza in ambulanza verso una delle principali strutture ospedaliere della Capitale, nel tentativo di salvargli la vita.

La corsa al Policlinico Gemelli e i tentativi dei medici di salvare il bambino

Dopo l’arrivo dei soccorsi, il bambino è stato trasferito rapidamente al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La corsa in ospedale e l’intervento del personale sanitario non sono però bastati a scongiurare il tragico epilogo. I medici hanno tentato di salvare la vita al bambino, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il piccolo, di soli diciotto mesi, è morto in seguito al soffocamento provocato dal boccone di mela. Una vicenda drammatica, avvenuta durante una normale cena in famiglia, conclusasi con la morte di un bambino di un anno e mezzo nonostante la tempestiva mobilitazione dei soccorsi e i tentativi di intervento in ospedale.