Romania, allarme droni: chiuso temporaneamente un aeroporto e decollati quattro F-16

La Romania ha chiuso temporaneamente un aeroporto nella parte orientale del Paese dopo un allarme per la presenza di droni nello spazio aereo nazionale, in un contesto di crescente attenzione per gli attacchi condotti dalla Federazione russa contro l’Ucraina. L’episodio ha fatto scattare le procedure di sicurezza e l’attivazione delle forze di difesa aerea, con il decollo di quattro caccia F-16 e di un elicottero militare IAR-330 SOCAT. Le autorità hanno inoltre disposto la temporanea chiusura dello spazio aereo interessato, con conseguenze anche sul traffico civile: un volo in arrivo da Eindhoven è stato infatti dirottato. L’allarme è stato diramato nel pomeriggio, quando i sistemi di sorveglianza hanno rilevato due droni nello spazio aereo rumeno. Il primo velivolo senza pilota è stato individuato a circa 10 chilometri dal confine con la Moldavia.

La situazione ha determinato l’invio di avvisi di emergenza sui telefoni cellulari dei cittadini residenti in sei distretti del nord-est del Paese, invitati dalle autorità a raggiungere luoghi sicuri e ad adottare precauzioni per proteggersi da una possibile incursione. La fase di allerta si è conclusa circa due ore dopo il primo avviso. Il governo rumeno ha infatti comunicato il rientro dell’emergenza aerea, dopo l’attivazione delle misure di sorveglianza e intervento. L’episodio si inserisce in un quadro di ripetute violazioni e incursioni legate alla guerra in Ucraina: dall’inizio del conflitto, secondo i dati diffusi, si sono verificati 165 attacchi nelle vicinanze del confine rumeno, oltre 50 incursioni non autorizzate di droni e sei abbattimenti di velivoli a pilotaggio remoto.

Due droni rilevati nello spazio aereo della Romania: scatta l’allarme nel nord-est

Il ministero della Difesa rumeno ha reso noto che, a partire dalle 17:04 ora locale, i sistemi di sorveglianza hanno individuato due droni nello spazio aereo nazionale. Il primo è stato rilevato a circa 10 chilometri dal confine con la Moldavia, in un’area particolarmente sensibile per la vicinanza ai territori interessati dalle operazioni militari legate al conflitto ucraino. La segnalazione ha attivato immediatamente le procedure di sicurezza previste per questo tipo di emergenze. Nel pomeriggio, i residenti di sei distretti del nord-est della Romania hanno ricevuto notifiche sui propri telefoni cellulari, con le quali le autorità segnalavano una possibile incursione di droni e invitavano la popolazione a prestare attenzione. Gli avvisi hanno riguardato una vasta area del Paese e hanno avuto lo scopo di informare tempestivamente i cittadini sulla situazione dello spazio aereo. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di mantenere la calma e di seguire le indicazioni di protezione, in attesa degli sviluppi delle operazioni militari.

Quattro caccia F-16 e un elicottero militare decollano per monitorare i droni

In risposta alla presenza dei velivoli senza pilota, il ministero della Difesa ha disposto l’attivazione dei mezzi aerei militari. In particolare, sono stati fatti decollare quattro caccia F-16 e un elicottero d’attacco IAR-330 SOCAT, partiti da due basi aeree situate nelle zone centrale e orientale della Romania. L’intervento rientra nelle operazioni di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nazionale, avviate dopo il rilevamento dei due droni. L’impiego dei caccia e dell’elicottero ha accompagnato l’attivazione delle altre misure di sicurezza, mentre le autorità monitoravano la situazione e valutavano l’evoluzione della possibile incursione. Il coinvolgimento di diversi mezzi militari evidenzia la risposta predisposta dalle forze armate rumene davanti a una nuova segnalazione di droni in prossimità delle aree di confine. L’episodio ha richiesto anche interventi sul traffico aereo civile, con la temporanea sospensione delle operazioni nello spazio aereo interessato.

Chiuso temporaneamente l’aeroporto nel distretto di Iasi: volo da Eindhoven dirottato

Uno degli effetti più immediati dell’allarme ha riguardato il trasporto aereo. Dopo la segnalazione del ministero della Difesa relativa alla presenza di un drone nel distretto di Iasi, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea dello spazio aereo per consentire lo svolgimento delle operazioni militari. La misura ha comportato anche il dirottamento di un volo commerciale proveniente da Eindhoven. L’aeromobile, diretto verso l’area interessata dall’allerta, non ha potuto proseguire secondo il programma previsto a causa delle restrizioni temporanee imposte per ragioni di sicurezza. La chiusura è stata adottata per permettere alle forze militari di operare senza interferenze con il traffico civile durante la gestione dell’emergenza. L’interruzione delle normali attività aeroportuali è stata quindi collegata direttamente alle esigenze di sorveglianza e intervento nello spazio aereo interessato dalla presenza dei droni.

Allarme droni in Romania, le indicazioni alla popolazione: cercare riparo lontano dalle finestre

Parallelamente all’attivazione delle forze armate, le autorità rumene hanno diffuso indicazioni di sicurezza rivolte ai cittadini residenti nelle sei aree del nord-est raggiunte dagli avvisi di emergenza. La popolazione è stata invitata a mantenere la calma e cercare riparo in luoghi protetti, privilegiando cantine e rifugi di protezione civile. In alternativa, chi si trovava nella propria abitazione avrebbe dovuto restare all’interno, lontano dalle finestre e dalle pareti esterne. Le raccomandazioni erano finalizzate a ridurre i rischi per le persone durante la fase di allerta, in attesa che le autorità completassero le verifiche sulla presenza dei droni e le operazioni di sorveglianza dello spazio aereo. Gli avvisi sui telefoni cellulari hanno rappresentato lo strumento utilizzato per raggiungere rapidamente i residenti delle zone considerate interessate dalla possibile incursione.

Il ministro della Difesa: “azioni di sorveglianza e intervento”

Il ministro della Difesa rumeno, Stefan-Radu Oprea, ha confermato l’attivazione delle forze e delle risorse di difesa aerea attraverso un messaggio pubblicato su Facebook. Nel suo intervento ha precisato che erano in corso “azioni di sorveglianza e intervento”, sottolineando l’importanza delle misure adottate per gestire la situazione. Oprea ha inoltre chiarito quale fosse l’obiettivo prioritario delle operazioni militari, dichiarando che la priorità è “proteggere la popolazione e lo spazio aereo nazionale”. Le parole del ministro hanno accompagnato la fase di allerta, durante la quale i mezzi militari sono stati mobilitati e le autorità hanno disposto le restrizioni temporanee alla circolazione aerea. La comunicazione del responsabile della Difesa ha confermato il coinvolgimento diretto delle strutture militari nella gestione dell’emergenza, con l’attivazione delle risorse necessarie per monitorare lo spazio aereo e intervenire in caso di necessità.

Allerta rientrata dopo due ore: il governo conferma la fine dell’emergenza

Circa due ore dopo il primo allarme, il governo rumeno ha comunicato che la situazione era tornata sotto controllo e che l’allerta aerea era rientrata. La fase di emergenza, iniziata con il rilevamento dei droni e la diffusione degli avvisi alla popolazione, si è quindi conclusa dopo le operazioni di sorveglianza e intervento predisposte dalle autorità. Il rientro dell’allerta ha segnato la conclusione della fase più urgente dell’episodio, che aveva comportato la mobilitazione dei mezzi militari, l’attivazione delle procedure di protezione civile e la temporanea chiusura dello spazio aereo nella zona del distretto di Iasi. L’episodio conferma tuttavia la particolare attenzione con cui Bucarest segue gli sviluppi del conflitto in Ucraina e le possibili conseguenze sulle aree di confine. La presenza di droni in prossimità dello spazio aereo rumeno continua infatti a rappresentare un elemento di preoccupazione per le autorità, chiamate a garantire la sicurezza del territorio nazionale.