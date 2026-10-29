Salerno-Avellino, camion urta un cavalcavia e parte del ponte crolla sulla strada: Vigili del Fuoco in azione | FOTO

Un grave incidente si è verificato sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove un mezzo pesante che trasportava un escavatore ha urtato un cavalcavia, provocando il distacco di una porzione della struttura del ponte, precipitata sulla carreggiata. L’episodio è avvenuto al chilometro 6,350, nei pressi di Baronissi, rendendo necessaria la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate e l’intervento dei Vigili del Fuoco. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’autovettura. Nonostante la caduta del materiale sulla sede stradale, non si registrano persone ferite. L’impatto ha comunque determinato una situazione di pericolo che ha richiesto l’intervento delle squadre di soccorso per la messa in sicurezza dell’area.

Salerno-Avellino, entrambe le carreggiate chiuse al traffico

A seguito dell’urto del mezzo pesante contro il cavalcavia e della conseguente caduta di una parte della struttura, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico di entrambe le carreggiate del raccordo autostradale. Il provvedimento si è reso necessario in presenza di materiale pericolante, per consentire lo svolgimento delle operazioni di rimozione e messa in sicurezza. L’incidente ha interessato un’infrastruttura che sovrasta la sede stradale, con il distacco di elementi strutturali finiti direttamente sulla carreggiata.

Vigili del Fuoco in azione a Baronissi con autogru e autoscala

Dalle ore 14 i Vigili del Fuoco sono impegnati sul tratto interessato dall’incidente. Le squadre stanno operando con il supporto di un’autogru e un’autoscala, mezzi necessari per intervenire sulle parti pericolanti del cavalcavia e procedere alla loro rimozione. Le operazioni si concentrano sulla messa in sicurezza della struttura danneggiata e sull’eliminazione del materiale che rappresenta un pericolo per la circolazione. La presenza dei mezzi di soccorso e la chiusura delle due carreggiate consentono ai Vigili del Fuoco di lavorare sull’area interessata dal distacco. Il dato più importante dell’incidente avvenuto nei pressi di Baronissi, lungo il raccordo Salerno-Avellino, resta l’assenza di feriti, nonostante il coinvolgimento di un’automobile e la caduta di una porzione del cavalcavia sulla carreggiata. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nelle operazioni di rimozione degli elementi pericolanti.