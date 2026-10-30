Sardegna, vasto incendio sul Gennargentu: intervengono due Canadair

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio nella zona di Bruncuspina, sul Gennargentu, nelle montagne di Fonni (Nuoro). Le fiamme si sono sviluppate proprio alla vigilia della chiusura della campagna antincendio. Sul posto sono stati chiamati a operare due Canadair a causa dell’estensione della superficie boschiva e per la presenza di forti raffiche di vento. Sul posto anche le squadre a terra coordinate dalla Protezione Civile regionale. “La situazione è sotto controllo – fa sapere all’ANSA il sindaco Daniela Falconi – i due velivoli della Protezione Civile stanno ancora operando e fortunatamente è abbastanza lontano dai ristoranti che ci sono in quella zona. Per ora non abbiamo notizia di aziende agricole coinvolte“.