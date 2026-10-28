Scoperto il segreto per rallentare l’invecchiamento: si nasconde nel nostro intestino

La ricerca dell’eterna giovinezza potrebbe aver trovato un inaspettato alleato proprio all’interno del nostro corpo, precisamente all’interno del sistema digerente. Gli scienziati hanno infatti portato alla luce una sorprendente e stretta connessione tra i miliardi di microrganismi che popolano il nostro intestino e la rapidità con cui il nostro organismo invecchia a livello biologico. Secondo le ultime ricerche condotte sul campo, le naturali differenze nella composizione di questa complessa e affascinante comunità batterica sono in grado di spiegare circa il 15% della variazione nei tassi di invecchiamento cellulare tra i vari individui. Questa scoperta suggerisce che il microbioma intestinale possa fornire indizi fondamentali per comprendere in modo chiaro le dinamiche del decadimento fisico. Tutto questo offre una prospettiva del tutto inedita su come le popolazioni batteriche influenzino la nostra longevità e la qualità della nostra vita nel corso dei decenni.

I batteri che accelerano e rallentano il tempo

I ricercatori dell’Università delle Hawaii a Mānoa hanno esaminato campioni di feci e sangue prelevati da 123 adulti di diverse età. L’obiettivo era identificare con precisione la tipologia di flora batterica presente in ogni partecipante per confrontarla con specifici marcatori molecolari del sangue, utili per stimare il ritmo di invecchiamento del corpo umano. Queste misurazioni biologiche sono profondamente diverse dall’età cronologica, che si limita a indicare gli anni vissuti dalla nascita. I parametri molecolari valutano invece con quanta rapidità si verificano i cambiamenti fisici e cellulari legati all’avanzare del tempo. Lo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha evidenziato una notevole associazione tra la composizione del microbioma e un avanzato biomarcatore chiamato DunedinPACE.

L’impatto dello stile di vita sulla salute intestinale

Alcune specie batteriche hanno mostrato un legame particolarmente forte con i processi di senescenza. Il microrganismo Bifidobacterium adolescentis è emerso come uno dei principali responsabili del rallentamento dell’invecchiamento biologico. Al contrario, il batterio Succinivibrio dextrinosolvens ha registrato una delle associazioni più evidenti con un invecchiamento rapido e precoce. A differenza della nostra età anagrafica, la composizione del microbioma intestinale può mutare rapidamente in risposta alle abitudini quotidiane. L’alimentazione che seguiamo, il nostro stile di vita e le condizioni ambientali in cui viviamo giocano un ruolo determinante nel plasmare questa delicata comunità microbica. Questa forte reattività rende l’intestino un’area di studio straordinariamente interessante per gli scienziati impegnati nella ricerca sulla salute e sulla prevenzione delle malattie.

Le prospettive future per la longevità umana

La ricerca ha coinvolto anche partecipanti nativi hawaiani e delle isole del Pacifico, popolazioni storicamente poco rappresentate negli studi scientifici su queste tematiche. L’inclusione di questi gruppi ha permesso agli studiosi di indagare come le circostanze sociali e i fattori ambientali lascino un’impronta biologica duratura nel corso della vita di una persona. Sebbene i risultati rivelino una relazione molto significativa, i ricercatori sottolineano che lo studio non stabilisce ancora un rapporto diretto di causa ed effetto. Trovare determinati microbi nelle persone che invecchiano più lentamente non significa necessariamente che siano i batteri stessi a frenare il decadimento cellulare. Saranno indispensabili ulteriori approfondimenti scientifici per capire se una modifica intenzionale della flora intestinale possa realmente migliorare le prospettive di salute a lungo termine, aprendo la strada a percorsi personalizzati per il benessere dell’individuo.